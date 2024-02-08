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Ливерпуль – Бернли прогноз и ставки на матч 10 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Ливерпуль - Бернли прогноз
Ливерпуль Ливерпуль
Премьер-лига Англия 10 фев 2024, 10:00 Ливерпуль - Бернли
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Англия, Liverpool, Энфилд
Бернли Бернли
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2,0)
Коэф.: 1.7
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Один из субботних поединков 24-го тура английской Премьер-Лиги будет сыгран на "Энфилде", где местный Ливерпуль примет Бернли. Возникнут ли проблемы у "красных" в противостоянии с аутсайдером? Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа очень длительное время не терпела поражений в чемпионате. Последним, кто до минувших выходных, обыгрывал мерсисайдцев был Тоттенхэм в конце сентября 2023 года. И вот новая поездка Ливерпуля в столицу Англии и ещё одно поражение! На этот раз от Арсенала - одного из основных конкурентов в борьбе за чемпионство. Череда неприятных ошибок вкупе с удалением Конате привели к поражению со счётом 1:3. Этим уже успел воспользоваться Манчестер Сити, днём позже обыграв Брентфорд и сократив отставание от лидера до одного очка. А ведь у "горожан" ещё и игра в запасе есть. Отметим также, что Ливерпуль в Кубке уверенно разобрался в родных стегнах с Норвичем (5:2).

Бернли

Бернли явный аутсайдер текущего сезона, с большим трудом цепляющийся за очки. Под руководством Венсана Компани "бордовые" занимают вторую строчку с конца турнирной таблицы, имея отставание от зоны вылета в семь пунктов. Судьба подкинула команде несколько непростых соперников в январе, в играх с которыми шансов взять заветные очки были минимальными. Поражения от Астон Виллы и Манчестер Сити врядли кого-то удивили. А вот с соперниками попроще, как Лутон (1:1) или Фулхэм (2:2) на минувших выходных "бордовые" способны бороться, что и доказали на деле. Отметим, что Бернли ужасно играет на выезде. Всего две победы в 11-ти матчах. Да, есть команды, которые и вовсе пасут задних в гостевых встречах. Однако, согласитесь, это не лучшая статистика перед визитом на "Энфилд".

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ливерпуль обыграл Бернли в первом круге со счётом 2:0 и эта победа стала 4-й кряду для «красных» над этим соперником
  • В пяти последних очных встречах ни разу не забивали обе команды
  • Лишь в одном матче из шести предыдущих прошла ставка на «Тотал больше 2.5»

Ливерпуль – Бернли прогноз

Команда Юргена Клоппа не имеет права на осечку и должна брать здесь три очка. Учитывая поражение от Арсенала в прошлом туре, «красные» будут рвать и метать перед своей публикой. Наша ставка здесь «Победа Ливерпуля с форой (-2.0)» с коэффициентом 1.71

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Прогноз на матч П1(-2,0)
Коэф.: 1.7
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