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Фулхэм – Борнмут прогноз и ставки на матч 10 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Фулхэм - Борнмут прогноз
Фулхэм Фулхэм
Премьер-лига Англия 10 фев 2024, 10:00 Фулхэм - Борнмут
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Англия, London, Крейвен Коттэдж
Борнмут Борнмут
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Борнмут не проиграет
Коэф.: 1.6
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В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги состоится поединок между Фулхэмом и Эвертоном. Встреча пройдет на «Крейвен Коттедж» в субботу 10 февраля. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Фулхэм

Команда Марку Силвы в последнее время демонстрирует откровенно слабые результаты. Пожалуй, единственным проблеском в тьме стала неожиданная победа в дерби над Арсеналом в последний день 2023 года (2:1). После успеха в игре с "канонирами" Фулхэм уступил в премьер-лиге кризисному Челси на выезде (0:1), взял очко в родных стенах при симпатичной игре с Эвертоном (0:0). На минувших выходных "дачники" также поделили очки на выезде с Бёрнли (2:2), хотя по ходу встречи вели 2:0. Все эти осечки привели к тому, что подопечные Марку Силвы свалились на 13-ю строчку в турнирной таблице. Отметим также, что Фулхэм на прошлой неделе дома проиграл Ньюкаслу 0:2 и вылетел из Кубка Англии.

Борнмут

«Вишни» шикарно смотрелись в концовке прошлого года, когда в семи поединках Премьер-Лиги оформили шесть побед при одной ничьей. Однако вскоре пришли неудачи в виде поражений от Тоттенхэма в Лондоне (1:3) и от Ливерпуля на своём поле (0:4). С другой стороны, эти поединки проходили на фоне участия команды Андони Ираолы в Кубке Англии, где «вишни» прошли КПР (3:2) и Суонси (5:0). На текущий момент Борнмут на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Своего оппонента по предстоящей встрече «вишни» опережают на одно очко. Интересно, что, как и «дачники», Борнмут два своих последних матча чемпионата свёл к ничейным результатам. Сначала была выездная ничья с Вест Хэмом, а на минувших выходных с Ноттингемом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В матче первого круга 26 декабря Борнмут разгромил «дачников» на своём поле со счётом 3:0
  • Эта победа стала для Борнмута второй кряду над Фулхэмом, тогда как не проигрывают «вишни» этому сопернику в пяти встречах кряду
  • В последних пяти домашних играх Фулхэм ни разу не обыграл Борнмут, дважды уступив

Фулхэм – Борнмут прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество команде Марку Силвы, однако мы считаем, что Борнмут в состоянии дать бой сопернику и, как минимум, зацепиться за очки. Наша ставка «Борнмут не проиграет» с коэффициентом 1.60.

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Прогноз на матч Борнмут не проиграет
Коэф.: 1.6
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