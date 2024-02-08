Манчестер Сити – Эвертон прогноз и ставки на матч 10 февраля

Прогноз на матч Тотал больше 3,0 Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Субботний игровой день 24 тура Английской Премьер-Лиги откроет поединок на "Этихад Стэдиум", где местный Манчестер Сити примет Эвертон. Возникнут ли трудности у команды Пепа Гвардиолы в противостоянии с "ирисками"? Эксперты Dailysports подготовили для вас свой прогноз на этот матч.

Манчестер Сити

"Горожане" ещё до старта сезона считались главными претендентами на победу в чемпионате Англии, однако очень неожиданно серьёзную борьбу "Сити" оказал Ливерпуль. Именно команда Юргена Клоппа после 23 сыгранных поединков лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 51 очко. У подопечных Пепа Гвардиолы на два балла меньше, а также есть игра в запасе. На минувших выходных Манчестер Сити проводил выездной матч против Брентфорда и оформил победу со счётом 3:1. Героем матча у "горожан" стал Фил Фоден, записавший на свой счёт хет-трик. Таким образом победная серия Ман Сити во всех турнирах составляет уже девять поединков. Последний раз "Сити" терял очки 16 декабря в игре против Кристал Пэлас (2:2).

Эвертон

У «ирисок» очень непростой сезон. И дело здесь не в результатах или качестве игры, а в снятии 10 очков за нарушение финансового фейр-плей. Если бы не этот факт, Эвертон сейчас бы спокойно чувствовал себя, занимая место в середине турнирной таблицы АПЛ. В реальности же команда Шона Дайча болтается в зоне вылета и рада каждому очку. «Ириски» в начале декабре выиграли 4 матча кряду в чемпионате, однако в новом календарном году порадовать поклонников стабильностью не могут. Всего одна победа над Кристал Пэлас в Кубке Англии в крайних шести поединках. Не так давно «ириски» вылетели из Кубка, уступив Лутону в родных стенах (1:2). А в чемпионате сыграли вничью с Фулхэмом (0:0) и Тоттенхэмом (2:2).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В конце декабря «горожане» уверенно обыграли Эвертон на выезде со счётом 3:1

В последних 5-ти очных встречах «Сити» добыл четыре победы при одной ничьей

Лишь в двух матчах из 5-ти проходила ставка на «Обе забьют»

Манчестер Сити – Эвертон прогноз

Глупо было рассчитывать увидеть здесь серьёзный коэффициент на победу Манчестер Сити. Букмекеры практически не сомневаются в успехе хозяев. Предлагаем взять в этой паре «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.70

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