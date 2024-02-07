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Шеффилд Уэнсдей – Бирмингем Сити прогноз и ставки на матч 9 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем прогноз
Шеффилд Уэнсдэй Шеффилд Уэнсдэй
Чемпионшип Англия 09 фев 2024, 15:00 Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем
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Англия, Sheffield, Hillsborough
Бирмингем Бирмингем
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Бирмингем не проиграет
Коэф.: 1.66
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Один из поединков 31-го тура Чемпионшипа будет сыгран в пятницу на арене Хилсборо, где местный Шеффилд Уэнсдей примет Бирмингем Сити. Удастся ли "совам" воспользоваться преимуществом родных стен в этом противостоянии? Предлагаем для вас прогноз на этот матч от экспертов нашего сайта.

Шеффилд Уэнсдей

Команда Дани Рёля всё никак не может продемонстрировать свои лучшие качества во втором по силе дивизионе Англии. Шансы покинуть подвал турнирной таблицы с каждым туром становятся всё призрачнее. По итогам 30-ти туров "совы" имеют в активе 23 набранных очка и от спасительной зоны их отделяет восемь баллов. На минувших выходных Шеффилд Уэнсдей проводил выездной матч против Хаддерсфилда, который также является борцом за выживание. "Терьеры" просто деклассировали оппонента, разгромив "сов" со счётом 4:0. Текущая безвыигрышная серия команды Дани Рёля в чемпионате насчитывает уже четыре поединка, а в родных стенах последняя победа была в начале января над Халлом. Посреди недели «совы» разгромно проиграли Ковентри в матче-переигровке Кубка Англии (1:4).

Бирмингем Сити

«Синие» находятся в несколько лучшей ситуации, имея отрыв от зоны вылета в четыре очка, однако спокойно чувствовать себя команда Тони Моубрея не может. Лишь в недавнем выездном матче с Сток Сити Бирмингем смог прервать длительную безвыигрышную серию, которая насчитывала семь поединков в Чемпионшипе. Учитывая, что перед этим Бирмингем обыграл Халл в Кубке Англии, были надежды на начало светлой полосы в результатах. Однако этого не произошло. В Кубке команда Тони Моубрея была разгромлена Лестером (3:0). А в чемпионате обидно проиграли Вест Бромвичу на минувших выходных, пропустив единственный мяч на 85-й минуте поединка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бирмингем обыграл Шеффилд Уэнсдей в первом круге со счётом 2:1
  • В 8-ми последних очных поединках лишь дважды не сыграла ставка на «Обе забьют»
  • «Совы» не могут обыграть Шеффилд Уэнсдей на своём поле в 4-х матчах кряду, проиграв дважды

Шеффилд Уэнсдей – Бирмингем Сити прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество «совам», однако обыграть Бирмингем Сити даже в родных стенах будет непросто. В отличие от хозяев «синие» готовились к матчу целую неделю, а Шеффилд Уэнсдей проводил матч-переигровку против Ковентри. Наша ставка «Бирмингем Сити не проиграет» с коэффициентом 1.66.

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Прогноз на матч Бирмингем не проиграет
Коэф.: 1.66
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