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Главная Прогнозы Адана Демирспор – Касымпаша прогноз и ставки на матч 9 февраля

Адана Демирспор – Касымпаша прогноз и ставки на матч 9 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Демирспор - Касимпаса прогноз
Демирспор Демирспор
Суперлига Турция 09 фев 2024, 12:00 Демирспор - Касимпаса
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Турция, Adana, Yeni Adana Stadyumu
Касимпаса Касимпаса
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Касимпаса не проиграет
Коэф.: 1.65
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25-й тур турецкой Суперлиги откроет поединок на "Нью Адана Стэдиум", где местный Адана Демирспор сыграет с Касымпашей. Чего ждать от этого противостояния? Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на матч.

Адана Демирспор

Команда Хикмета Карамана является середняком Суперлиги. Учитывая отставание в шесть очков от еврокубковой зоны, "голубые молнии" врядли смогут навязать борьбу Бешикташу и Трабзонспору. При всём этом Адана Демирспор в новом календарном году демонстрирует просто катастрофические результаты. В семи январских поединках "голубые молнии" ни разу не выиграли, в четырёх случаях сыграв вничью. Команда вылетела из Кубка Турции, уступив в серии пенальти Эрзинджану. К игре против Касымпаши клуб из Аданы подходит после выездного поражения от Пендикспора в предыдущем туре (1:2).

Касымпаша

Команда Кемаля Оздеша проводит отличный сезон и по итогам 24-х туров занимает в турнирной таблице Суперлиги шестую строчку. В активе "апачей" 35 очков и это всего на два балла меньше, чем у Трабзонспора, идущего на четвёртой позиции. В последних поединках Касымпаша набрала отменный ход, оформив три победы в четырёх крайних турах Суперлиги. К примеру, на минувших выходных подопечные Кемаля Оздеша в родных стенах, пропустив первыми, добыли волевую победу над Аланияспором со счётом 2:1. А вот из Кубка Турции, как и Адана Демирспор, «апачи» вылетели. В домашнем матче они умудрились проиграть Бандирмаспору (0:1), который за всю игру нанёс один удар в створ ворот.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Касымпаша обыграла «голубых молний» в родных стенах со счётом 2:1
  • Перед этим в двух поединках с крупным счётом побеждал клуб из Аданы – 4:1 и 5:0
  • В четырёх очных играх подряд проходит ставка на «Тотал больше 2.5»

Адана Демирспор – Касымпаша прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам, однако с каждым днём котировки на победу «голубых молний» увеличиваются. Касымпаша сейчас однозначно в лучшей игровой форме и должна, если не побеждать, то цепляться за очки. Добавим, что не так давно на выезде Касымпаша обыгрывала Бешикташ и Трабзонспор. Наша ставка «Касымпаша не проиграет» с коэффициентом 1.65.

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Прогноз на матч Касимпаса не проиграет
Коэф.: 1.65
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