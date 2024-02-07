Марсель – Мец прогноз и ставки на матч 9 февраля

Прогноз на матч П2(+1,5) Коэф.: 1.85 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

21-й тур чемпионата Франции откроет поединок на «Велодроме», где местный Марсель примет Мец. Возникнут ли проблемы у команды Дженнаро Гаттузо в пятницу вечером? Предлагаем прогноз на матч от экспертов Dailysports.

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Марсель

«Южане» подходят к противостоянию с ФК Мец занимая восьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1. От еврокубковой зоны Марсель отделяет всего три очка, однако последние результаты команды не радуют. В рамках предыдущего тура подопечные Дженнаро Гаттузо гостили в Лионе, где проиграли «ткачам» со счётом 0:1. Пропустив в концовке первого тайма, «южане» не нашли в себе сил отыграться. Более того, за всю игру они нанесли всего один удар в створ ворот. Это поражение продлило безвыигрышную серию в чемпионате до 4-х поединков. Отметим, что пару недель назад Марсель ещё и из Кубка Франции вылетел, проиграв серию пенальти Ренну.

Мец

Мец прошлым летом вернулся в элитный дивизион, однако вновь рискует спустится во вторую Лигу. На текущий момент «тёмно-бордовые» занимают 16-ю строчку в турнирной таблице французской Лиги 1. Отставание от Лиона, который идёт на безопасной 15-й строчке составляет три очка. Впрочем, судя по результатам «мессинцев» в последних турах, куда скорее Мец свалится в подвал таблицы, чем поднимется выше. На минувших выходных команда Ласло Бёлёни дома принимала Лорьян, прямого конкурента в борьбе за выживание, и проиграла со счётом 1:2. Это поражение стало для Меца седьмым кряду в Лиге 1. Кроме этого «тёмно-бордовые» в начале года вылетели из Кубка Франции, проиграв Клермону в серии пенальти.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Мец в родных стенах отобрал очки у Марселя, сыграв вничью 2:2

Эта ничья стала 4-й в последних 5-ти поединках этих команд

В четырёх поединках из пяти последних проходила ставка на «Обе забьют»

Марсель – Мец прогноз

Букмекеры отдают тотальное преимущество команде Дженнаро Гаттузо, оценивая вероятность победы Марселя коэффициентом 1.37. Считаем, что у «южан» отличный шанс прервать свою череду неудач в чемпионате, однако крупной победы ждать не стоит. Наша ставка на этот матч «Победа Меца с форой (+1,5)» с коэффициентом 1.85.

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