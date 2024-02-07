EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Марсель – Мец прогноз и ставки на матч 9 февраля

Марсель – Мец прогноз и ставки на матч 9 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Марсель - Мец прогноз
Марсель Марсель
Лига 1 Франция 09 фев 2024, 15:00 Марсель - Мец
-
- : -
Франция, Marseille, Оранж Велодром
Мец Мец
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(+1,5)
Коэф.: 1.85
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

21-й тур чемпионата Франции откроет поединок на «Велодроме», где местный Марсель примет Мец. Возникнут ли проблемы у команды Дженнаро Гаттузо в пятницу вечером? Предлагаем прогноз на матч от экспертов Dailysports.

Читайте также: Боруссия Дортмунд – Фрайбург прогноз и ставки на матч 9 февраля

Марсель

«Южане» подходят к противостоянию с ФК Мец занимая восьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1. От еврокубковой зоны Марсель отделяет всего три очка, однако последние результаты команды не радуют. В рамках предыдущего тура подопечные Дженнаро Гаттузо гостили в Лионе, где проиграли «ткачам» со счётом 0:1. Пропустив в концовке первого тайма, «южане» не нашли в себе сил отыграться. Более того, за всю игру они нанесли всего один удар в створ ворот. Это поражение продлило безвыигрышную серию в чемпионате до 4-х поединков. Отметим, что пару недель назад Марсель ещё и из Кубка Франции вылетел, проиграв серию пенальти Ренну.

Мец

Мец прошлым летом вернулся в элитный дивизион, однако вновь рискует спустится во вторую Лигу. На текущий момент «тёмно-бордовые» занимают 16-ю строчку в турнирной таблице французской Лиги 1. Отставание от Лиона, который идёт на безопасной 15-й строчке составляет три очка. Впрочем, судя по результатам «мессинцев» в последних турах, куда скорее Мец свалится в подвал таблицы, чем поднимется выше. На минувших выходных команда Ласло Бёлёни дома принимала Лорьян, прямого конкурента в борьбе за выживание, и проиграла со счётом 1:2. Это поражение стало для Меца седьмым кряду в Лиге 1. Кроме этого «тёмно-бордовые» в начале года вылетели из Кубка Франции, проиграв Клермону в серии пенальти.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Мец в родных стенах отобрал очки у Марселя, сыграв вничью 2:2
  • Эта ничья стала 4-й в последних 5-ти поединках этих команд
  • В четырёх поединках из пяти последних проходила ставка на «Обе забьют»

Марсель – Мец прогноз

Букмекеры отдают тотальное преимущество команде Дженнаро Гаттузо, оценивая вероятность победы Марселя коэффициентом 1.37. Считаем, что у «южан» отличный шанс прервать свою череду неудач в чемпионате, однако крупной победы ждать не стоит. Наша ставка на этот матч «Победа Меца с форой (+1,5)» с коэффициентом 1.85.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(+1,5)
Коэф.: 1.85
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Филадельфия Сиксерс - Голден Стэйт Уорриорз прогноз НБА Сегодня, 19:30 Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Коэф.: 1.71 Рекомендуем 1xBet
Майами Хит - Сан-Антонио Сперс прогноз НБА Сегодня, 19:30 Майами Хит – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Майами Хит Коэф.: 1.68 Сан-Антонио Сперс Сделать ставку 1xBet
Бостон Селтикс - Атланта Хокс прогноз НБА Сегодня, 19:30 Бостон Селтикс – Атланта Хокс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Бостон Селтикс Коэф.: 1.61 Атланта Хокс Сделать ставку MelBet
Анадолу Эфес - Маккаби Тель-Авив прогноз Евролига 08 фев 2024, 11:30 Анадолу Эфес — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Анадолу Эфес Коэф.: 2.3 Маккаби Тель-Авив Рекомендуем MelBet
Финляндия - Швейцария прогноз BEIJER HOCKEY GAMES 08 фев 2024, 12:00 Финляндия – Швейцария прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Финляндия Коэф.: 1.66 Швейцария Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:56 Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление Новости футбола Сегодня, 17:17 Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира Новости футбола Сегодня, 17:08 Определились финальные пары КАН и Кубка Азии, Челси хочет Мичела. Daily Digest за 7 февраля Новости футбола Сегодня, 17:03 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:58 Слоны сильнее Леопардов. Кот-д'Ивуар стал вторым финалистом Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:54 Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд Новости футбола Сегодня, 16:41 Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста Новости футбола Сегодня, 15:46 ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола Новости футбола Сегодня, 15:44 Ключевой нападающий Жироны провел тренировку перед матчам с Реалом Новости футбола Сегодня, 15:28 Барселону ожидают кардинальные изменения состава летом
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Майами Хит – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Атланта Хокс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Анадолу Эфес — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Хоккей 08 фев 2024 Финляндия – Швейцария прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Антальяспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 Хоккей 08 фев 2024 Чехия – Швеция прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Аль-Наср – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 8 февраля Баскетбол 08 фев 2024 Валенсия - Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Олимпия Милан — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года