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Боруссия Дортмунд – Фрайбург прогноз и ставки на матч 9 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Боруссия Д - Фрайбург прогноз
Боруссия Д Боруссия Д
Бундеслига Германия 09 фев 2024, 14:30 Боруссия Д - Фрайбург
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Германия, Dortmund, Сигнал Идуна Парк
Фрайбург Фрайбург
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
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21-й тур чемпионата Германии откроет поединок в Дортмунде, где на "Сигнал Идуна Парк" местная Боруссия сыграет с Фрайбургом. Возникнут ли у "Шмелей" проблемы в домашнем матче? Предлагаем прогноз на матч от экспертов Dailysports.

Боруссия Дортмунд

Дортмундская Боруссия с треском провалила концовку 2023 года, выдав серию из шести матчей без побед во всех турнирах. Однако после зимней паузы "шмели" взялись навёрстывать упущенное и до поры до времени осечек не допускали. Были обыграны Кёльн (4:0), Дармштадт (3:0) и Бохум (3:1). Однако у всего есть своё начало и свой конец. Трёхматчевая победная серия команды Эдина Терзича прервалась в выездном матче с Хайденхаймом на минувших выходных (0:0). На текущий момент Боруссия занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, уступая Штутгарту три очка. Третья строчка - это тот максимум, о котором команда может мечтать. Двойка лидеров в лице Байера и Баварии, пожалуй, уже не досягаема.

Фрайбург

Подопечные Кристиана Штрайха, несмотря на то, что недавно находились в зоне еврокубков, вынуждены немного приглушить свои амбиции после двух подряд поражений с одинаковым счетом 1:3. Туром ранее был неудачный визит к Вердеру, а на минувших выходных Фрайбург проиграл Штутгарту на своем поле. Всё это привело к тому, что «бразильцы из Брайсгау» опустились на седьмую строчку в турнирной таблице и снова вынуждены преследовать конкурентов в борьбе за место в еврокубках. Добавим, что в матче против Штутгарта команда Штрайха потеряла не только полный набор очков, но и основного хавбека Реля, который был удален с поля. На этом фоне радует, что японский полузащитник Рицу Доан вернулся с Кубка Азии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Дортмунд в последних четырех встречах с Фрайбургом стабильно одерживает победы, и, что важно, это всегда яркие победы в результативных поединках: 5:1, 3:1, 5:1 и 4:2.
  • В семи последних поединках этих команд проходила ставка на «Тотал больше 2.5», а в 5-ти случаях и вовсе «Тотал больше 3.5»

Боруссия Дортмунд – Фрайбург прогноз

Как видим, команды любят дарить болельщикам праздник и врядли что-то изменится в предстоящей встрече. Наша ставка на этот матч «Обе забьют» с коэффициентом 1.60.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
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