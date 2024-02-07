Кадис – Бетис прогноз и ставки на матч 9 февраля
Программу 24-го тура чемпионата Испании откроет поединок на "Estadio Nuevo Mirandilla", где местный Кадис примет Бетис. Чего ждать от предстоящего противостояния этих команд? Предлагаем прогноз на матч от экспертов Dailysports.
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Кадис
"Жёлтая субмарина" проводит очень непростой сезон и ведёт отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном испанском дивизионе. Кадис успешно стартовал, оформив в стартовых 4-х турах две победы над Алавесом и Вильярреалом, однако потом команду Серхио Гонсалесо словно сглазили. Ни одной победы в Ла Лиге и всего 10 набранных очков в последующих турах. Посреди минувшей недели Кадис зацепился за очки в домашней игре с Атлетиком из Бильбао (0:0), прервав серию из трёх поражений, а на выходных на выезде раздобыл очко в противостоянии с Вильярреалом (0:0). В итоге Кадис идёт на 18-й строчке, имея отставание от спасительного 17-го места в три пункта. Добавим, что команда Серхио Гонсалесо забивает меньше всех в Примере, всего 15 мячей в 23 играх.
Бетис
«Зелёно-белые» в последние сезоны является постоянным участником еврокубков, однако сейчас команда Мануэля Пеллегрини занимает лишь восьмое место в Примере. Отставание от шестой строчки не катастрофическое – всего два пункта, однако идущий на пятом месте Атлетик уже в 10 баллах. Всё сходится к тому, что за шестую строчку будет серьёзная борьба до последнего тура между Реал Сосьедадом, Валенсией и Бетисом. «Зелёно-белые» на минувших выходных не воспользовались шансом догнать басков, сыграв дома лишь вничью 1:1 с Хетафе. Перед этим была обыграна на выезде Мальорка (1:0). Перед этим севильцы имели 9-матчевую безвыигрышную серию на выезде в чемпионате (6 ничьих и 3 поражения)
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В первом круге Бетис не смог обыграть Кадис на своём поле – 1:1
- Три матча из пяти последних с участием этих команд принесли ничейный результат
- Лишь в одном матче из 5-ти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
Кадис – Бетис прогноз
Вполне вероятно, что нас ждёт очередной «низовой» матч и ничейный исход. В качестве ставки предлагаю взять «Победа Бетиса с форой (0)» за 1.80. Кроме этого может зайти «Кадис меньше 1.0» за 1.85.
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