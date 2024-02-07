Кадис – Бетис прогноз и ставки на матч 9 февраля

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.85 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Программу 24-го тура чемпионата Испании откроет поединок на "Estadio Nuevo Mirandilla", где местный Кадис примет Бетис. Чего ждать от предстоящего противостояния этих команд? Предлагаем прогноз на матч от экспертов Dailysports.

Кадис

"Жёлтая субмарина" проводит очень непростой сезон и ведёт отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном испанском дивизионе. Кадис успешно стартовал, оформив в стартовых 4-х турах две победы над Алавесом и Вильярреалом, однако потом команду Серхио Гонсалесо словно сглазили. Ни одной победы в Ла Лиге и всего 10 набранных очков в последующих турах. Посреди минувшей недели Кадис зацепился за очки в домашней игре с Атлетиком из Бильбао (0:0), прервав серию из трёх поражений, а на выходных на выезде раздобыл очко в противостоянии с Вильярреалом (0:0). В итоге Кадис идёт на 18-й строчке, имея отставание от спасительного 17-го места в три пункта. Добавим, что команда Серхио Гонсалесо забивает меньше всех в Примере, всего 15 мячей в 23 играх.

Бетис

«Зелёно-белые» в последние сезоны является постоянным участником еврокубков, однако сейчас команда Мануэля Пеллегрини занимает лишь восьмое место в Примере. Отставание от шестой строчки не катастрофическое – всего два пункта, однако идущий на пятом месте Атлетик уже в 10 баллах. Всё сходится к тому, что за шестую строчку будет серьёзная борьба до последнего тура между Реал Сосьедадом, Валенсией и Бетисом. «Зелёно-белые» на минувших выходных не воспользовались шансом догнать басков, сыграв дома лишь вничью 1:1 с Хетафе. Перед этим была обыграна на выезде Мальорка (1:0). Перед этим севильцы имели 9-матчевую безвыигрышную серию на выезде в чемпионате (6 ничьих и 3 поражения)

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Бетис не смог обыграть Кадис на своём поле – 1:1

Три матча из пяти последних с участием этих команд принесли ничейный результат

Лишь в одном матче из 5-ти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Кадис – Бетис прогноз

Вполне вероятно, что нас ждёт очередной «низовой» матч и ничейный исход. В качестве ставки предлагаю взять «Победа Бетиса с форой (0)» за 1.80. Кроме этого может зайти «Кадис меньше 1.0» за 1.85.

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