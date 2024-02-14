Торино – Лечче прогноз и ставки на матч 16 февраля

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

25-й тур чемпионата Италии откроют два поединка, один из которых будет сыгран на "Стадио Олимпико" в Турине, где местный Торино примет Лечче. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Торино

"Быки" ничем не удивили в текущем сезоне и занимают привычное место в середине турнирной таблице Серии А. На минувших выходных Торино на выезде встречался с Сассуоло и сыграл вничью 1:1. Команды обменялись забитыми мячами уже к 9-й минуте поединка, однако на этом их запал иссяк. Эта ничья стала для "гранатовых" уже третьей в крайних пяти турах Серии А. В то же время беспроигрышная серия Торино насчитывает пять поединков. В родных стенах команда Ивана Юрича играет успешно, проиграв лишь однажды в текущем сезоне при пяти победах и таком же количестве ничьих.

Лечче

У команды Роберто Д’Аверсы был оптимистичный старт в текущем сезоне, однако на долго "волков" не хватило и Лечче скатилось в середину турнирной таблицы. На текущий момент салентийцы занимают 13-ю строчку в турнирной таблице Серии А с отрывом от зоны вылета в пять очков. В рамках предыдущего тура "жёлто-красные" на выезде играли с Болоньей и проиграли, пропустив четыре безответных мяча. В шести поединках этого года Лечче допустил четыре поражения, обыграв лишь Фиорентину.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге «быки» обыграли Лечче в выездном матче со счётом 1:0, забив гол в концовке первого тайма

Торино обыгрывает салентийцев в трёх поединках кряду

Лишь в одном очном поединке из 5-ти последних забивали обе команды

Торино – Лечче прогноз

Букмекеры отдают преимущество хозяевам, однако коэффициент на «быков» постепенно поднимается. Всему виной обилие кадровых проблем, ведь из-за различных причин не сыграют сразу четыре игрока. Считаем, что в этом поединке не стоит ждать большого количества забитых мячей. Наша ставка «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.60. Кроме этого может сыграть и вариант «Обе команды забьют – нет» за 1.64.

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