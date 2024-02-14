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Главная Прогнозы Вильярреал – Хетафе прогноз и ставки на матч 16 февраля

Вильярреал – Хетафе прогноз и ставки на матч 16 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Вильярреал - Хетафе прогноз
Вильярреал Вильярреал
Ла Лига Испания 16 фев 2024, 15:00 Вильярреал - Хетафе
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Испания, Villarreal, Серамика
Хетафе Хетафе
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.92
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25-й тур чемпионата Испании откроется поединком на "Эстадио де ла Керамика", где местный Вильярреал сыграет с Хетафе. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Вильярреал

Команду Марселино, которую мы привыкли видеть в первой пятёрке, в текущем сезоне словно подменили. "Жёлтая субмарина" на текущий момент занимает лишь 13-ю строчку, имея в активе 25 очков. На минувших выходных Вильярреал проводил выездной матч против Алавеса и сыграл вничью 1:1. Пропустив в середине первого тайма, подопечным Марселино удалось отыграться до перерыва, но не более. В итоге, после недавней победы над "Камп Ноу" Вильярреал вот уже во втором матче кряду играет вничью. Отметим также, что "жёлтая субмарина" дома играет не лучшим образом - всего три победы в 12-ти матчах.

Хетафе

Хетафе, в отличие от соперника, проводит сезон на привычном для себя уровне. На текущий момент команда Хосе Бардаласа идёт на десятой строчке в Ла Лиге. В активе «городских» после 24-х туров 33 набранных очка. На минувших выходных Хетафе дома оформил победу со счётом 3:2 над Сельтой. Матч получился для «тёмно-синих» очень непростых. К концу первого тайма команда Хосе Бардаласа вела 2:0, однако позволила Сельте сравнять счёт. В итоге победу принёс точный удар Хайме Маты за минуту до конца основного времени. Хетафе на выезде выиграл только в одном матче из 12-ти сыгранных.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге команды сыграли вничью 0:0, хотя перед этим в трёх матчах из пяти последних сильнее был Вильярреал
  • Лишь в двух матчах из пяти последних проходила ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Вильярреал обыграл Хетафе в четырёх домашних поединках кряду

Вильярреал – Хетафе прогноз

Букмекеры отдают в этом матче небольшое преимущество команде Марселино, оценивая вероятность победы Вильярреала коэффициентом 2.11. Считаем, что матч врядли порадует обилием забитых мячей, так что наша ставка «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.92.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.92
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