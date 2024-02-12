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Лацио – Бавария прогноз и ставки на матч 14 февраля 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Лацио - Бавария прогноз
Лацио Лацио
Лига Чемпионов 14 фев 2024, 15:00 Лацио - Бавария
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- : -
Международные, Rome, Олимпико (Рим)
Бавария Бавария
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Бавария
Коэф.: 1.67
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лацио на Стадио Олимпико сыграет против Баварии. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Лацио

Команда Маурицио Сарри вышла в плей-офф, опередив в своей группе Фейенорд и Селтик, но пропустив вперед Атлетико. Римляне набрали 10 очков, чего хватило для того, чтобы на 4 очка опередить чемпионов Нидерландов. В Серии А дела Лацио идут не так хорошо. Римляне проваливают этот сезон, занимая лишь 8-е место после после 23 туров. От топ-4 Лацио отделяет 5 очков. На выходных столичная команда уверенно обыграла Кальяри на выезде 3:1.

Бавария

В Лиге чемпионов Бавария очень легко набрала 16 очков и выиграла группу, где также были Манчестер Юнайтед, Галатасарай и Копенгаген. Однако в Бундеслиге команда Томаса Тухеля близка к тому, чтобы ее гегемония прервалась. На выходных мюнхенцы потерпели унизительное поражение от Байера 0:3 в важнейшем матче. Теперь леверкузенцы опережают Баварию на 5 очков. Перед этим поражением чемпионы Германии одержали три победы подряд, но во втором матче 2024 года уступили Вердеру 0:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее Лацио и Бавария только 1 раз играли друг против друга. В 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21 Бавария выиграла 4:1 и 2:1.
  • Из 18 матчей против команд из Германии Лацио выиграл лишь 7
  • Последний раз Бавария не проходила 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19

Прогноз на матч Лацио – Бавария

Бавария – очевидный фаворит матча, а коэффициент на ее победу весьма привлекательный – 1,67. На это я и сделаю ставку.

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Прогноз на матч Победа Бавария
Коэф.: 1.67
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