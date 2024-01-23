Танзания – ДР Конго прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Прогноз на матч Победа ДР Конго Коэф.: 1.61 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Среди игр кубка африканских наций, запланированных на 24 января, есть смысл обратить внимание на противостояние Танзания – ДР Конго прогноз на матч этих сборных подготовлен нашими специалистами.

Танзания

У Танзании дела идут тяжело, команда набрала очко в двух матчах, поэтому идет последней в квартете. Сначала уступили мощным марокканцам со счетом 0:3, что было ожидаемо. Андердогом сборная считалась и во второй встрече, когда играла против Замбии. В той встрече Танзании удалось забить ранний гол, а потом еще и соперник остался в меньшинстве на целый второй тайм, но даже при таких условиях не удалось удержать победу, Замбия сравняла счет в концовке – 1:1.

ДР Конго

Для ДР Конго кубок африканских наций начался с двух ничьих, что позволяет делить второе место в квартете. В первом туре команда играла против Замбии, владея большим преимуществом, не смогла дожать соперника – 1:1. Матч против Марокко стал большим испытанием, ДР Конго быстро пропустила, не забила пенальти, но потом все-таки сумела сравнять счет – 1:1. Шансы попасть в плей-офф неплохие, нужно обыграть андердога своей группы.

История очных противостояний

Большинство очных встреч команд были товарищескими, играли они с переменным успехом. Последний раз соперники пересекались в квалификации к чемпионату мира, тогда ДР Конго сыграл в гостях 1:1, а в гостях выиграл 3:0.

Прогноз на матч Танзания – ДР Конго

Тот случай, когда обоим соперникам надо играть на победу, букмекеры считают фаворитом ДР Конго, на которых коэффициент стремительно падает. Это будет непредсказуемая битва, где многое будет зависеть от реализации моментов. Поставим на чистую победу ДР Конго.

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