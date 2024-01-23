EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Танзания – ДР Конго прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Танзания – ДР Конго прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Танзания - ДР Конго прогноз
Танзания Танзания
Кубок африканских наций 24 янв 2024, 15:00 Танзания - ДР Конго
-
- : -
Международные, Korhogo, Stade Amadou Gon Coulibaly
ДР Конго ДР Конго
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа ДР Конго
Коэф.: 1.61
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Среди игр кубка африканских наций, запланированных на 24 января, есть смысл обратить внимание на противостояние Танзания – ДР Конго прогноз на матч этих сборных подготовлен нашими специалистами.

Танзания

У Танзании дела идут тяжело, команда набрала очко в двух матчах, поэтому идет последней в квартете. Сначала уступили мощным марокканцам со счетом 0:3, что было ожидаемо. Андердогом сборная считалась и во второй встрече, когда играла против Замбии. В той встрече Танзании удалось забить ранний гол, а потом еще и соперник остался в меньшинстве на целый второй тайм, но даже при таких условиях не удалось удержать победу, Замбия сравняла счет в концовке – 1:1.

ДР Конго

Для ДР Конго кубок африканских наций начался с двух ничьих, что позволяет делить второе место в квартете. В первом туре команда играла против Замбии, владея большим преимуществом, не смогла дожать соперника – 1:1. Матч против Марокко стал большим испытанием, ДР Конго быстро пропустила, не забила пенальти, но потом все-таки сумела сравнять счет – 1:1. Шансы попасть в плей-офф неплохие, нужно обыграть андердога своей группы.

История очных противостояний

Большинство очных встреч команд были товарищескими, играли они с переменным успехом. Последний раз соперники пересекались в квалификации к чемпионату мира, тогда ДР Конго сыграл в гостях 1:1, а в гостях выиграл 3:0.

Прогноз на матч Танзания – ДР Конго

Тот случай, когда обоим соперникам надо играть на победу, букмекеры считают фаворитом ДР Конго, на которых коэффициент стремительно падает. Это будет непредсказуемая битва, где многое будет зависеть от реализации моментов. Поставим на чистую победу ДР Конго.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа ДР Конго
Коэф.: 1.61
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Линда Носкова - Даяна Ястремская прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 20:00 Линда Носкова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Линда Носкова Коэф.: 1.6 Даяна Ястремская Рекомендуем 1хБет
Япония - Индонезия прогноз Кубок Азии 24 янв 2024, 06:30 Япония – Индонезия прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Япония Коэф.: 1.79 Индонезия Сделать ставку 1хБет
Ирак - Вьетнам прогноз Кубок Азии 24 янв 2024, 06:30 Ирак – Вьетнам прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Ирак Коэф.: 2 Вьетнам Сделать ставку 1хБет
ЮАР - Тунис прогноз Кубок африканских наций 24 янв 2024, 12:00 Южная Африка – Тунис прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года ЮАР Коэф.: 1.84 Тунис Рекомендуем 1хБет
Намибия - Мали прогноз Кубок африканских наций 24 янв 2024, 12:00 Намибия – Мали прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Намибия Коэф.: 1.58 Мали Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:10 Кальвин Филлипс в Вест Хэме, Ливерпуль нашел замену Салаху. Главные трансферные новости за 23 января Новости футбола Сегодня, 17:08 Все участники раунда плей-офф Кубка африканских наций 2023 Новости футбола Сегодня, 17:04 Ангола и Буркина-Фасо в плей-офф, Алжир за бортом. Итоги группы D Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 17:02 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:59 Определился первый финалист Carabao Cup Новости футбола Сегодня, 16:23 Челси - Астон Вилла: где и когда смотреть онлайн матч Кубка лиги Новости футбола Сегодня, 15:57 Игрок Манчестер Юнайтед может оказаться в Барселоне Новости баскетбола Сегодня, 15:52 Баскетболист Кливленда получил длительную дисквалификацию из-за употребления запрещенных веществ Новости футбола Сегодня, 15:29 Кубок английской лиги 2023-2024: результаты, расписание и даты каждого раунда Новости футбола Сегодня, 15:25 Наполи начал переговоры с полузащитником из клуба АПЛ
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Линда Носкова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол 24 янв 2024 Япония – Индонезия прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол 24 янв 2024 Ирак – Вьетнам прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол 24 янв 2024 Южная Африка – Тунис прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол 24 янв 2024 Намибия – Мали прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол 24 янв 2024 Мальорка – Жирона прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол 24 янв 2024 Фейенорд – ПСВ прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол 24 янв 2024 Танзания – ДР Конго прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол 24 янв 2024 Замбия – Марокко прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года Футбол 24 янв 2024 Фулхэм – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года