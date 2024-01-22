Фулхэм – Ливерпуль прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.61 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 1/2 финала Кубка английской лиги Ливерпуль на выезде сыграет против Фулхэма. Прогноз на матч этих команд этих соперников подготовлен аналитиками нашего сайта.

Ливерпуль

Ливерпуль – лидер текущего сезона АПЛ. В активе команды Юргена Клоппа 48 очков в 21 матче: 14 побед, 6 ничьих и 1 поражение. На выходных мерсисайдцы гостили у Борнмута, где добыли разгромную победу 4:0 благодаря дублям Дарвина Нуньеса и Диего Жоты после перерыва. Победная серия Ливерпуля составляет уже 5 матчей во всех турнирах, а последнее поражение датировано 14 декабря, когда он резервным составом уступил Юниону Сен-Жилуа в Лиге Европы.

Фулхэм

Фулхэм с 24 очками в активе идет на 13-й позиции в чемпионате Англии. Команда Марку Силвы выступает очень нестабильно в последнее время. В начале декабря Фулхэм сумел добыть две подряд победы со счетом 5:0 – над Ноттингем Форест и Вест Хэмом, но после этого проиграл 4 из 5 матчей в АПЛ. На минувших выходных лондонцы отдыхали, а свой последний матч провели еще 13 января против Челси – 0:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Первая игра на Энфилде завершилась победой Ливерпуля 2:1

Последний раз Фулхэм играл в финале одного из английских кубков в сезоне-1974/75. Тогда он уступил Вест Хэму 0:2 в финале Кубка Англии.

Ливерпуль в последний раз выигрывал Кубок лиги в сезоне-2021/22, когда в серии пенальти переиграл Челси.

Из 12 предыдущих матчей между этими командами Фулхэм выиграл только один – 1:0 в сезоне-2020/21.

Прогноз на матч Фулхэм – Ливерпуль

У Ливерпуля будет значительно меньше времени на отдых, чем у Фулхэма, потому что лондонцы совсем не играли на выходных. Исходя из этого, высока вероятность, что оборона Ливерпуля не сможет на протяжении всего матча сдерживать атаку соперника. Ожидаем, что обе команды смогут забить хотя бы по голу.

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