Тампа-Бэй Лайтнинг — Аризона Койотс прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Тампа-Бэй Лайтнинг Коэф.: 1.76 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Национальная хоккейная лига продолжается. Ночью с четверга, 25 января, на пятницу, 26 января, в регулярном сезоне состоится матч между Тампа-Бэй Лайтнинг и Аризона Койотс. Игра начнется в 1:00 по центральноевропейскому времени.

Тампа-Бэй Лайтнинг

"Молнии" не очень впечатляюще проводят этот сезон. Сейчас команда из Флориды имеет в активе 53 очка после 47 матчей и занимает восьмое место в Восточной конференции. Лайтнинг в самом эпицентре борьбы за попадание в плей-офф. В последних пяти матчах Тампа-Бэй одержала четыре победы и потерпела поражение в крайней игре.

В лазарете находятся пять хоккеистов, из которых можно выделить двух ключевых игроков - защитники Михаил Сергачев (травма нижней части тела) и Эрик Чернак (травма верхней части тела).

Аризона Койотс

Команда довольно неожиданно начала сезон и, на определенный период, закрепилась в зоне плей-офф. Однако, сейчас ситуация уже изменилась, они опустились на девятую строчку и пытаются навязать борьбу за 7-8 места. В крайних пяти играх Койотс дважды уступили и трижды смогли победить. После 45 матчей Аризона имеет 49 очков.

В лазарете "койотов" сейчас восемь хоккеистов. Один из таких - это Ник Шмальц, который набрал 28 очков в 42 матчах и является четвертым бомбардиром команды.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В Тампа-Бэй оборвалась серия из пяти побед подряд. Аризона, после двух поражений, одержала две победы.

Нападающий Лайтнинг Никита Кучеров на второй строчке бомбардиров во всей лиге. Игрок имеет 76 очков по системе гол+пас.

Тампа-Бэй имеет второй показатель на "Востоке" по победам на домашней арене. Аризона занимает 12 место в Западной конференции по победам на выезде.

В нынешнем сезоне это второй матч этих команд. В первой встрече, которая состоялась в ноябре, Аризона победила 3:1. В общем, в пяти крайних матчах Тампа одержала 3 победы, Аризона - две.

Прогноз

Тампа-Бэй потерпела поражение в крайнем матче, однако до этого у них была хорошая серия побед. Также, "молнии" очень удачно выступают на своей арене. Несмотря на эти факторы, и на то, что Аризона выступает довольно нестабильно, сделаю ставку на уверенную победу Лайтнинг за 1,76.

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