Тампа-Бэй Лайтнинг — Аризона Койотс прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года
Национальная хоккейная лига продолжается. Ночью с четверга, 25 января, на пятницу, 26 января, в регулярном сезоне состоится матч между Тампа-Бэй Лайтнинг и Аризона Койотс. Игра начнется в 1:00 по центральноевропейскому времени.
Тампа-Бэй Лайтнинг
"Молнии" не очень впечатляюще проводят этот сезон. Сейчас команда из Флориды имеет в активе 53 очка после 47 матчей и занимает восьмое место в Восточной конференции. Лайтнинг в самом эпицентре борьбы за попадание в плей-офф. В последних пяти матчах Тампа-Бэй одержала четыре победы и потерпела поражение в крайней игре.
В лазарете находятся пять хоккеистов, из которых можно выделить двух ключевых игроков - защитники Михаил Сергачев (травма нижней части тела) и Эрик Чернак (травма верхней части тела).
Аризона Койотс
Команда довольно неожиданно начала сезон и, на определенный период, закрепилась в зоне плей-офф. Однако, сейчас ситуация уже изменилась, они опустились на девятую строчку и пытаются навязать борьбу за 7-8 места. В крайних пяти играх Койотс дважды уступили и трижды смогли победить. После 45 матчей Аризона имеет 49 очков.
В лазарете "койотов" сейчас восемь хоккеистов. Один из таких - это Ник Шмальц, который набрал 28 очков в 42 матчах и является четвертым бомбардиром команды.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В Тампа-Бэй оборвалась серия из пяти побед подряд. Аризона, после двух поражений, одержала две победы.
- Нападающий Лайтнинг Никита Кучеров на второй строчке бомбардиров во всей лиге. Игрок имеет 76 очков по системе гол+пас.
- Тампа-Бэй имеет второй показатель на "Востоке" по победам на домашней арене. Аризона занимает 12 место в Западной конференции по победам на выезде.
- В нынешнем сезоне это второй матч этих команд. В первой встрече, которая состоялась в ноябре, Аризона победила 3:1. В общем, в пяти крайних матчах Тампа одержала 3 победы, Аризона - две.
Прогноз
Тампа-Бэй потерпела поражение в крайнем матче, однако до этого у них была хорошая серия побед. Также, "молнии" очень удачно выступают на своей арене. Несмотря на эти факторы, и на то, что Аризона выступает довольно нестабильно, сделаю ставку на уверенную победу Лайтнинг за 1,76.
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