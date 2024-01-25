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Колорадо Эвеланш — Лос-Анджелес Кингс прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингс прогноз
Колорадо Эвеланш Колорадо Эвеланш
НХЛ Сегодня, 20:00 Колорадо Эвеланш - Лос-Анджелес Кингс
Колорадо , Болл-арена
Лос-Анджелес Кингс Лос-Анджелес Кингс

Ночью на субботу, 27 января, состоится очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. В Денвере, местная команда Колорадо Эвеланш примет Лос-Анджелес Кингс. Игра начнется в 3:00 по центральноевропейскому времени.

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Колорадо Эвеланш

У "лавин" завершилась выездная серия из пяти матчей. Они смогли одержать три победы (над Торонто, Оттавой и Филадельфией) и дважды уступили (Бостону и Монреалю). Колорадо занимает третью строчку Западной конференции и имеет в активе 63 очка после 47 матчей.

Что касается травмированных, то можно выделить двух важных хоккеистов - нападающего Валерия Ничушкина (имеет 42 очка в нынешнем сезоне) и Габриэля Лагдескуга.

Лос-Анджелес Кингс

У команды из Калифорнии сейчас явные проблемы с игровой формой. В крайних пяти играх они имеют только две победы, а до этого у них была серия из восьми поражений подряд. В 13 матчах "короли" только дважды победили и 11 раз проиграли. Лос-Анджелес набрал 53 очка после 44 матчей и занимает седьмое место в Западной конференции.

Если говорить о лазарете, то значительными затратами можно считать - защитника Мэтта Роя, который имеет 13 очков в 43 матчах и нападающего Блейка Лизотта (9 очков в 34 играх).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Лос-Анджелес в 13 матчах одержал только две победы и выдал серию из восьми поражений подряд.
  • Нападающий Колорадо Эвеланш Нейтон МакКинон на второй строчке среди всех бомбардиров лиги. Кроме него, еще Рантанен и Макар входят в топ-15.
  • "Лавины" имеют второй показатель в Западной конференции по домашним победам (36 очков в 23 матчах). Лос-Анджелес Кингс идут на третьей строчке в той же конференции по добытым очкам на гостевой арене (31 в 22 играх).
  • Для этих команд это уже третья встреча в нынешнем сезоне. До этого они обменялись победами: Колорадо на выезде выиграл 5:2 и уступил 1:4.

Прогноз

Команды сейчас имеют разный игровой тонус и форму. Колорадо кажется более надежным вариантом, несмотря на их игру и результаты на домашней арене. Поэтому, рискну поставить именно на команду из Денвера. Победа Колорадо Эвеланш без учета основного времени.

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