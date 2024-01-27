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Таджикистан – ОАЭ прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Таджикистан - ОАЭ прогноз
Таджикистан Таджикистан
Кубок Азии 28 янв 2024, 11:00 Таджикистан - ОАЭ
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Международные, Al-Rayyan, Ahmed bin Ali Stadium
ОАЭ ОАЭ
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.52
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28 января свою встречу в 1/8 финала Кубка Азии проведут Таджикистан – ОАЭ, эксклюзивный прогноз на битву этих соперников подготовили наши аналитики.

Таджикистан

Даже выход из группы для таджиков неплохой результат, ведь группа была достаточно сложной. В первом туре команда расписала мировую с Китаем – 0:0, хотя котировалась небольшим андердогом. Свой второй матч Таджикистан по делу проиграл фавориту группы Катару со счетом 0:1. Все определилось в последней игре против Ливана, в которой таджики пропустили первыми на старте второго тайма, но потом у соперника было удаление, воспользоваться большинством удалось, но победный мяч забили только на 90+2 минуте, в итоге победа 2:1 и третья строчка в квартете.

ОАЭ

Турнир для ОАЭ складывается непросто, начали с уверенной победы над слабым Гонконгом – 3:1, а вот во втором матче сыграли 1:1 с Палестиной, причем больше тайма провели в меньшинстве. В последнем туре команда уступила лидеру группы Ирану со счетом 1:2. Четырех набранных очков хватило для второго места в квартете, но палестинцев удалось обойти только по разнице мячей. ОАЭ можно считать неплохим середняком, но к числу претендентов на победу в турнире их точно не относят.

История очных противостояний

Ранее соперники пересекались только в товарищеских встречах, в прошлом году сыграли 0:0, а в 2020-м ОАЭ одержал победу со счетом 3:2.

Таджикистан – ОАЭ Прогноз

Хоть в этой паре ОАЭ котируется фаворитом, таджики точно не те соперники, которых можно легко пройти. Стоит ожидать упорной борьбы, с небольшим количеством опасных моментов. На первом месте будет результат, команды постараются отыграть максимально надежно в обороне. Проходимой считаем здесь ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.52
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