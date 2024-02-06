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Страсбург – Гавр прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Страсбур - Гавр прогноз
Страсбур Страсбур
Кубок Франции 07 фев 2024, 14:30 Страсбур - Гавр
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- : -
Франция,
Гавр Гавр
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.59
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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Страсбург – Гавр, соперники сыграют в рамках Кубка Франции.

Страсбург

Для Страсбурга текущий сезон складывается неплохо, команда плотно закрепилась в середине турнирной таблицы Лиги 1, расположившись на десятой строчке. В последнем туре команда уступила дома главному гранду чемпионата ПСЖ – 1:2, так клуб продолжил свою серию без побед до трех встреч. Пока Страсбург чувствует себя в безопасности, ведь отрыв от зоны вылета составляет 9 очков. Команде есть смысл постараться далеко зайти в Кубке Франции, при таких раскладах.

Гавр

«Темно-синие» только в этом сезоне вернулись в элиту французского футбола, так что текущее 11-е место можно считать хорошим результатом, отрыв от опасной зоны составляет целых 8 очков. В последнем туре Гавр устоял против Монако на выезде – 1:1, хотя ничья и незаслуженная, так как соперник смотрелся на порядок лучше. Команда не проигрывает в трех встречах кряду в Лиге 1, набрав 5 очков за этот отрезок. У Гавра уже нет комплекса новичка, уже удалось обрести уверенность в своих силах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды уже раз играли между собой в этом сезоне, Страсбург сумел вырвать домашнюю победу со счетом 2:1, забив решающий мяч в компенсированное время, хотя Гавр выглядел не хуже в том матче.
  • В этом сезоне Лиги Гавр одержал всего одну победу в 11 выездных встречах, при этом было 7 ничьих и три поражения.
  • Страсбург играет дома с переменным успехом, 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

Страсбург – Гавр Прогноз

Нас ожидает интересный и непредсказуемый матч, даже в чемпионате команды разделяет всего одно очко. Страсбург котируется небольшим фаворитом этой пары, что можно объяснить фактором своей арены. Перспективной в этой встрече выглядит ставка на победу хозяев с нулевой форой.

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.59
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