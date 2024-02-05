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Майнц – Унион прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Майнц 05 - Унион прогноз
Майнц 05 Майнц 05
Бундеслига Германия 07 фев 2024, 12:30 Майнц 05 - Унион
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Германия, Mainz, МЕВА Арена
Унион Унион
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.66
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В перенесенном матче 18-го тура Бундеслиги Майнц дома сыграет против Униона. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Майнц

Майнц – один из основных кандидатов на вылет из Бундеслиги по итогам текущего сезона. Команда Яна Зиверта не выиграла ни одного из 9 последних матчей чемпионата, и занимает 17-е место с 11 очками в активе. Матч против Униона имеет для Майнца колоссальное значение, потому что это возможность сократить отставание от спасительного 15-го места до 3 очков. В предыдущем туре Майнц минимально уступил Вердеру 0:1.

Унион

С момента назначения Ненада Бьелицы вместо Урса Фишера дела Униона несколько улучшились. Берлинцам удалось покинуть зону вылета и оторваться от 17 места, на котором находится именно Майнц, на 6 очков. Так что для обеих команд это будет классический случай “матча за шесть очков”. На выходных Унион на выезде проиграл РБ Лейпциг (0:2).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Майнц не может обыграть Унион в 5 матчах подряд: 1 ничья и 4 поражения
  • Всего Майнц и Унион сыграли друг против друга 15 матчей. Счет по победам 7:5 в пользу берлинцев
  • В рамках Бундеслиги Майнц выиграл у Униона только 1 матч из 10

Прогноз на матч Майнц – Унион

Скорее всего, нас ждет вязкий оборонительный футбол с малым количеством голевых моментов и забитых мячей. Ставим на то, что в этой игре будет менее 3 голов.

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Коэф.: 1.66
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