Майнц – Унион прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В перенесенном матче 18-го тура Бундеслиги Майнц дома сыграет против Униона. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Майнц

Майнц – один из основных кандидатов на вылет из Бундеслиги по итогам текущего сезона. Команда Яна Зиверта не выиграла ни одного из 9 последних матчей чемпионата, и занимает 17-е место с 11 очками в активе. Матч против Униона имеет для Майнца колоссальное значение, потому что это возможность сократить отставание от спасительного 15-го места до 3 очков. В предыдущем туре Майнц минимально уступил Вердеру 0:1.

Унион

С момента назначения Ненада Бьелицы вместо Урса Фишера дела Униона несколько улучшились. Берлинцам удалось покинуть зону вылета и оторваться от 17 места, на котором находится именно Майнц, на 6 очков. Так что для обеих команд это будет классический случай “матча за шесть очков”. На выходных Унион на выезде проиграл РБ Лейпциг (0:2).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Майнц не может обыграть Унион в 5 матчах подряд: 1 ничья и 4 поражения

Всего Майнц и Унион сыграли друг против друга 15 матчей. Счет по победам 7:5 в пользу берлинцев

В рамках Бундеслиги Майнц выиграл у Униона только 1 матч из 10

Прогноз на матч Майнц – Унион

Скорее всего, нас ждет вязкий оборонительный футбол с малым количеством голевых моментов и забитых мячей. Ставим на то, что в этой игре будет менее 3 голов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram