Ноттингем Форест — Бристоль Сити прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Ноттингем Форрест Коэф.: 1.52 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

На этой неделе пройдут переигровки в рамках Кубка Англии. В среду, 7 февраля, Ноттингем Форест на своем поле примет Бристоль Сити. Первый матч завершился нулевой ничьей.

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Ноттингем Форест

"Лесники" на предыдущей стадии Кубка Англии встречались с Блэкпулом. Тогда им также понадобилась переигровка, чтобы пройти дальше. Первая игра завершилась ничьей 2:2, а в ответной встрече Ноттингем одолел соперника в овертаймах 3:2. Что касается игровой формы, то Ноттингем в предыдущих пяти матчах одержал только одну победу (как раз в Кубке Англии), дважды проиграл и дважды сыграл вничью.

Бристоль Сити

Бристоль также сыграл только один матч Кубка Англии до этого и также была переигровка. Однако их соперник был намного сложнее - Вест Хэм. Первая игра завершилась 1:1, а в ответной Бристоль минимально переиграл "молотобойцев", что обеспечило им выход в следующий этап. В общем, в предыдущих пяти матчах Бристоль однажды выиграл, трижды сыграл вничью и однажды проиграл.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ноттингем является довольно неудобным соперником для Бристоль Сити. Одна победа в предыдущих пяти играх. Также две ничьи и два поражения.

Бристоль является представителем Чемпионшипа и занимает 14 место в турнриний таблице. Ноттингем Форест на 16 строчке Премьер-лиги.

В крайних пяти матчах на домашнем стадионе "лесники" победили только однажды, раз сыграли вничью и трижды уступили.

Бристоль Сити на выезде также имеет только одну победу. Также, три ничьи и одно поражение.

Ноттингем Форест — Бристоль Сити Прогноз

Несмотря на то, что это кубковый матч, но фаворит в этой игре очевиден. Да, Ноттингем не демонстрирует выдающихся результатов, но Бристоль не очень и лучше. Моя ставка очень просто, не хочу ничего выдумывать - победа Ноттингем Форест за 1,52.

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