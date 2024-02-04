EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Ноттингем Форест — Бристоль Сити прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Ноттингем Форест — Бристоль Сити прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Ноттингем Форрест - Бристоль Сити прогноз
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Кубок Англии 07 фев 2024, 14:45 Ноттингем Форрест - Бристоль Сити
-
- : -
Англия, Nottingham, City Ground, Nottingham
Бристоль Сити Бристоль Сити
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ноттингем Форрест
Коэф.: 1.52
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

На этой неделе пройдут переигровки в рамках Кубка Англии. В среду, 7 февраля, Ноттингем Форест на своем поле примет Бристоль Сити. Первый матч завершился нулевой ничьей.

Читайте также: Рейнджерс — Абердин прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Ноттингем Форест

"Лесники" на предыдущей стадии Кубка Англии встречались с Блэкпулом. Тогда им также понадобилась переигровка, чтобы пройти дальше. Первая игра завершилась ничьей 2:2, а в ответной встрече Ноттингем одолел соперника в овертаймах 3:2. Что касается игровой формы, то Ноттингем в предыдущих пяти матчах одержал только одну победу (как раз в Кубке Англии), дважды проиграл и дважды сыграл вничью.

Бристоль Сити

Бристоль также сыграл только один матч Кубка Англии до этого и также была переигровка. Однако их соперник был намного сложнее - Вест Хэм. Первая игра завершилась 1:1, а в ответной Бристоль минимально переиграл "молотобойцев", что обеспечило им выход в следующий этап. В общем, в предыдущих пяти матчах Бристоль однажды выиграл, трижды сыграл вничью и однажды проиграл.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ноттингем является довольно неудобным соперником для Бристоль Сити. Одна победа в предыдущих пяти играх. Также две ничьи и два поражения.
  • Бристоль является представителем Чемпионшипа и занимает 14 место в турнриний таблице. Ноттингем Форест на 16 строчке Премьер-лиги.
  • В крайних пяти матчах на домашнем стадионе "лесники" победили только однажды, раз сыграли вничью и трижды уступили.
  • Бристоль Сити на выезде также имеет только одну победу. Также, три ничьи и одно поражение.

Ноттингем Форест — Бристоль Сити Прогноз

Несмотря на то, что это кубковый матч, но фаворит в этой игре очевиден. Да, Ноттингем не демонстрирует выдающихся результатов, но Бристоль не очень и лучше. Моя ставка очень просто, не хочу ничего выдумывать - победа Ноттингем Форест за 1,52.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Ноттингем Форрест
Коэф.: 1.52
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Сорана Кирстя - Мария Саккари прогноз 2024 Abu Dhabi Open 07 фев 2024, 08:00 Сорана Кирстя – Мария Саккари прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Сорана Кирстя Коэф.: 1.75 Мария Саккари Рекомендуем 1xBet
Эмма Радукану - Онс Жабер прогноз 2024 Abu Dhabi Open 07 фев 2024, 09:30 Эмма Радукану – Онс Жабер прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Эмма Радукану Коэф.: 1.73 Онс Жабер Сделать ставку 1xBet
Иран - Катар прогноз Кубок Азии 07 фев 2024, 10:00 Иран – Катар прогноз и ставки на матч 7 февраля Иран Коэф.: 1.6 Катар Сделать ставку MelBet
Санта-Клара - Порту прогноз Кубок Португалии 07 фев 2024, 11:00 Санта-Клара – Порту прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Санта-Клара Коэф.: 1.64 Порту Рекомендуем 1xBet
Бешикташ - Хапоэль Тель-Авив прогноз Еврокубок 07 фев 2024, 12:00 Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Бешикташ Коэф.: 1.58 Хапоэль Тель-Авив Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:16 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:11 Иран – Катар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023 Новости футбола Сегодня, 16:50 Сумасшедшие деньги за Салаха, Клопп готов изменить свои планы. Daily Digest за 6 февраля Новости футбола Сегодня, 16:09 Клопп готов тренировать в следующем сезоне только одну команду Новости баскетбола Сегодня, 15:47 Звезда Филадельфии перенес операцию на мениске. Есть надежда на возвращение в плей-офф Новости бокса Сегодня, 15:40 "Я заберу его душу". Нганну вызывающе обратился к Джошуа Новости футбола Сегодня, 15:39 Звездный португальский тренер не против снова вернуться в Челси Новости футбола Сегодня, 15:11 Египет назначил главным тренером сборной легендарного в прошлом игрока Новости футбола Сегодня, 14:37 Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР Новости биатлона Сегодня, 14:18 Стадион для Чемпионата Мира по биатлону закрыли из-за повреждений
Прогнозы на спорт
Теннис 07 фев 2024 Сорана Кирстя – Мария Саккари прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Теннис 07 фев 2024 Эмма Радукану – Онс Жабер прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Иран – Катар прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Санта-Клара – Порту прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Баскетбол 07 фев 2024 Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Нигерия - Южная Африка прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Лион – Лилль прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Майнц – Унион прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Газиантеп – Фенербахче прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Аль-Таи – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 февраля