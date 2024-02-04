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Рейнджерс — Абердин прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Рейнджерс - Абердин прогноз
Рейнджерс Рейнджерс
Премьер-лига Шотландия Сегодня, 15:00 Рейнджерс - Абердин
Завершен
2 : 1
Шотландия, Glasgow, Ibrox Stadium
Абердин Абердин
Рабби Матондо
7’
Тодд Кантуэлл
72’
45 + 1’
Боян Миовски
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Рейнджерс
Коэф.: 1.28
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Во вторник, 6 февраля, начинается 25 тур шотландской Премьер-лиги. На своем поле Рейндерс сыграет против команды Абердин. Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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Рейнджерс

Команда ведет борьбу за чемпионство в Шотландии. После 23 матчей у Рейнджерс 55 очков в активе и одна игра в запасе. Селтик, который возглавляет турнирную таблицу, имеет 58 очков. Таким образом, по потерянным очкам Рейнджерс и Селтик имеют равенство. В предыдущих четырех официальных матчах Рейнджерс одержали четыре победы.

Абердин

Команда является крепким середняком и ведет борьбу за чемпионскую группу Премьер-лиги Шотландии. В 22 матчах Абердин набрал 22 очка и занимает восьмую строчку. В крайних четырех официальных играх Абердин не одержал ни одной победы - три ничьи и одно поражение. К слову, в последнем матче Абердин отобрал очки у Селтика.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне Рейнджерс и Абердин сыграли уже две игры. Однажды ничья и одна победа Рейнджерс.
  • В последних четырех матчах Абердин не забивает больше одного гола. Рейнджерс за четыре игры пропустит только один гол.
  • По набранным очкам на своем поле Рейнджерс идет на второй строчке Премьер-лиги. Абердин, в свою очередь, на седьмой строчке по набранным очкам в гостевых матчах.

Рейнджерс — Абердин Прогноз

Рейнджерс набрал отличную форму в последних матчах, Абердин наоборот, пока не очень хорошие результаты. Однако, легкой прогулки для хозяев не стоит ждать. Я все равно верю в то, что Рейнджерс таки возьмет свое в этой игре, моя ставка - победа Рейнджерс за 1,28.

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Прогноз на матч Победа Рейнджерс
Коэф.: 1.28
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