Рейнджерс — Абердин прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Рейнджерс Коэф.: 1.28 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Во вторник, 6 февраля, начинается 25 тур шотландской Премьер-лиги. На своем поле Рейндерс сыграет против команды Абердин. Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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Рейнджерс

Команда ведет борьбу за чемпионство в Шотландии. После 23 матчей у Рейнджерс 55 очков в активе и одна игра в запасе. Селтик, который возглавляет турнирную таблицу, имеет 58 очков. Таким образом, по потерянным очкам Рейнджерс и Селтик имеют равенство. В предыдущих четырех официальных матчах Рейнджерс одержали четыре победы.

Абердин

Команда является крепким середняком и ведет борьбу за чемпионскую группу Премьер-лиги Шотландии. В 22 матчах Абердин набрал 22 очка и занимает восьмую строчку. В крайних четырех официальных играх Абердин не одержал ни одной победы - три ничьи и одно поражение. К слову, в последнем матче Абердин отобрал очки у Селтика.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне Рейнджерс и Абердин сыграли уже две игры. Однажды ничья и одна победа Рейнджерс.

В последних четырех матчах Абердин не забивает больше одного гола. Рейнджерс за четыре игры пропустит только один гол.

По набранным очкам на своем поле Рейнджерс идет на второй строчке Премьер-лиги. Абердин, в свою очередь, на седьмой строчке по набранным очкам в гостевых матчах.

Рейнджерс — Абердин Прогноз

Рейнджерс набрал отличную форму в последних матчах, Абердин наоборот, пока не очень хорошие результаты. Однако, легкой прогулки для хозяев не стоит ждать. Я все равно верю в то, что Рейнджерс таки возьмет свое в этой игре, моя ставка - победа Рейнджерс за 1,28.

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