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Главная Прогнозы Веллингтон Феникс — Сентрал Коуст Маринерс прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Веллингтон Феникс — Сентрал Коуст Маринерс прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс прогноз
Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс
А-лига Австралия Вчера, 22:00 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс
Завершен
0 : 0
Австралия, Wellington, Sky Stadium
Централ Кост Маринерс Централ Кост Маринерс
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Веллингтон Феникс
Коэф.: 3.28
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Во вторник, 6 февраля, состоится перенесенный матч 12 тура А-Лиги между Веллингтон Феникс и Сентрал Коуст Маринерс. Матч начнется в 4:00 по центральноевропейскому времени.

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Веллингтон Феникс

Команда из Новой Зеландии является лидером нынешнего сезона А-Лиги. После 15 туров Веллингтон имеет в активе 29 очков. Что касается игровой формы, то в предыдущих пяти матчах Феникс одержал две победы и трижды сыграли вничью.

Сентрал Коуст Маринерс

Австралийская команда расположена на второй строчке А-Лиги. Они на два очка отстают от Веллингтон Феникс. После 15 матчей в Маринерс 27 очков, в предыдущих пяти матчах Сентрал Коуст четыре раза победил и однажды сыграл вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне А-Лиги это будет уже третья очная игра. В двух прошлых играх, однажды команды сыграли вничью (1:1) и однажды победил Веллингтон Феникс 2:1.
  • Веллингтон Феникс не проигрывает уже пять последних матчей. У Маринерс такая серия еще лучше - 13 матчей, последнее поражение было еще в ноябре.
  • Феникс не демонстрирует уверенных результатов на домашнем стадионе. 13 очков в шести матчах и пятое место. Сентрал Коаст также на пятой строчке, но по показателям выездных игр.

Веллингтон Феникс — Сентрал Коуст Маринерс Прогноз

Матч двух лидеров А-Лиги обещает быть интригующим и напряженным. Веллингтон Феникс может или закрепить свое лидерство, или отдать первую строчку. У обеих команд невероятная мотивация на эту игру. Маринерс демонстрирует невероятную серию без поражений, но любая серия имеет привычку завершаться. Феникс играет дома, и этот фактор может хорошо поспособствовать на команду из Новой Зеландии. Поэтому моя ставка будет как раз на победу Веллингтона за 3,28.

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Прогноз на матч Победа Веллингтон Феникс
Коэф.: 3.28
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