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Стандард – Антверпен прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Стандард Льеж - Антверпен прогноз
Стандард Льеж Стандард Льеж
Про-лига Бельгия 31 янв 2024, 15:00 Стандард Льеж - Антверпен
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Бельгия, Liege, Stade Maurice Dufrasne
Антверпен Антверпен
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.88
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100%
1хБет 5.00
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В рамках 23 тура бельгийского Жюпиле свою встречу проведут Стандард – Антверпен, прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

Стандард

Текущий сезон Стандард проводит на уровне не самого опасного середняка, команда идет только десятой в чемпионате, отставая от топ-6 на 11 очков. В последнем туре клуб расписал мировую в гостях с Серкль Брюгге – 1:1. Команда переживает кризис, так как не побеждает в семи встречах подряд Жюпиле. Предстоящую встречу из-за травм пропустят Нгой и Хенике, а О'Нилл в сборной, под вопросом еще двое футболистов.

Антверпен

Действующие чемпионы проводят откровенно слабый сезон, о защите титула пока не идет речь, клуб занимает только шестую строчку в чемпионате. В последнем туре Антверпен уступил в гостях Эйпену со счетом 0:1, хотя в середине второго тайма не реализовали пенальти, да и в целом не заслуживали поражения. Команда одержала всего одну победу в пяти встречах, что не является свидетельством хорошей формы. Антверпен наверняка сделает ставку на национальный кубок, где пробился уже в полуфинал. Повреждения не позволят выйти таким игрокам как: Баликвиша, Валенсия, Энгельс и Кулибали.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Антверпен в первом круге устроил сопернику настоящий разгром, одержав домашнюю победу со счетом 6:0.
  • Статистика свидетельствует о высокой результативности в очных встречах, в пяти играх из последних шести, забивалось, как минимум 4 мяча.

Стандард – Антверпен Прогноз

На бумаге Антверпен котируется фаворитом, хотя мы ожидаем сложного матча для обоих соперников. Игра наверняка пройдет на встречных курсах, поэтому многое будет зависеть от реализации моментов. Поскольку команды часто играют между собой результативно, ожидаем чего-то подобного и на этот раз. Ставим на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.88
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