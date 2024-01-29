EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Барселона – Осасуна Сити прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Барселона – Осасуна Сити прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Барселона - Осасуна прогноз
Барселона Барселона
Ла Лига 31 янв 2024, 12:00 Барселона - Осасуна
Барселона, Олимпийский стадион
Осасуна Осасуна
Прогноз на матч Победа Барселона
Коэф.: 1.32
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В Ла Лиге сыграют перенесенные матчи 20 тура. В среду, 31 января, Барселона будет принимать Осасуну. Игра начнется в 19:00 по центральноевропейскому времени.

Читайте также: Ковентри – Бристоль Сити прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Барселона

Из стана каталонской команды пришла шокирующая новость. Главный тренер Хави Эренандез покинет команду в конце этого сезона. Барселона демонстрирует довольно нестабильные результаты. Они разгромно проиграли Реалу в финале Суперкубка Испании, затем одержали две непростые победы, в Кубке Испании обыграли Унионистас де Саламанка 3:1 и Бетис в чемпионате (4:2). Однако в дальнейшем они дважды проиграли. Сначала в Кубке Атлетику из Бильбао (2:4), а в крайнем туре проиграли Вильярреалу (3:5). В турнирной таблице Барса на третьей строчке и имеет в активе 44 очка.

Осасуна

Осасуна является крепким середняком Ла Лиги. Команда занимает 12 строчку в турнирной таблице и демонстрирует посредственные результаты - 26 очков в 21 туре. В крайних пяти матчах Осасуна одержала три победы (одна в овертайме в Кубке Испании) и дважды проиграла.

История очных противостояний

Барселона уже дважды по ходу этого сезона играла с Осасуной. В сентябре 2023 года каталонцы обыграли их со счетом 2:1. В начале 2024 года команды встретились в полуфинале Суперкубка Испании и Барселона снова победила - 2:0. В общем, в последних пяти матчах каталонцы ни разу не проиграли - пять побед из пяти.

Барселона – Осасуна Сити Прогноз

Удобный соперник и свое поле является хорошим фактором для Барселоны в этой игре. Несмотря на проблемы в обороне, каталонцы являются явными фаворитами в этой игре. Поэтому моя ставка и будет на это - победа команды Хави.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Барселона
Коэф.: 1.32
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Катар - Палестина прогноз Кубок Азии Сегодня, 11:00 Катар – Палестина прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Катар Коэф.: 1.99 Палестина Рекомендуем Мелбет
Галатасарай - Газизехир Газиантеп Ф.К. прогноз Суперлига Турция Сегодня, 12:00 Галатасарай – Газиантеп прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Галатасарай Коэф.: 1.54 Газизехир Газиантеп Ф.К. Сделать ставку 1хБет
Трабзонспор - Касимпаса прогноз Суперлига Турция Сегодня, 12:00 Трабзонспор – Касымпаша прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Трабзонспор Коэф.: 2.48 Касимпаса Сделать ставку Мелбет
Эстрела де Амадора - Бенфика прогноз Примейра-лига Португалия Сегодня, 13:45 Эштрелла Амадора – Бенфика прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Эстрела де Амадора Коэф.: 1.58 Бенфика Рекомендуем 1хБет
Вальядолид - Расинг прогноз Сегунда Дивизион Испания Сегодня, 14:30 Вальядолид – Расинг прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Вальядолид Коэф.: 1.8 Расинг Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:55 Лидер Ливерпуля не уверен в своём будущем в команде после отхода Клоппа Новости футбола Сегодня, 08:33 Защитник Барселоны пропустит Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 07:59 Наибольший талант Ньюкасла продлил контракт с клубом Новости футбола Сегодня, 07:51 Неясность вокруг имени нового тренера может вынудить Ливерпуль отказаться от трансфера Новости футбола Сегодня, 07:30 ПСЖ отдал своего таланта в аренду португальскому клубу Новости футбола Сегодня, 07:08 Daily Weekend. Хави и Клопп уходят, клуб из шестого дивизиона переписывает историю футбола Новости баскетбола Сегодня, 07:02 Дюрэнт преодолел отметку в 28 000 очков за карьеру в НБА Новости футбола Сегодня, 06:16 Фенербахче объявил об аренде защитника Атлетико Новости футбола Сегодня, 05:36 Это было бы очень неожиданно. Назвали имя еще одного кандидата на смену Хави Новости тенниса Сегодня, 05:05 Синнер прокомментировал суперкамбек в финальном матче Australian Open 2024
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Катар – Палестина прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Галатасарай – Газиантеп прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Трабзонспор – Касымпаша прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Эштрелла Амадора – Бенфика прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Вальядолид – Расинг прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Блэкберн - Рексем прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Бордо – Анже прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Салернитана - Рома прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Сенегал - Кот-д'Ивуар прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года Футбол Сегодня Спортинг – Каса Пиа прогноз и ставки на матч 29 января 2024 года