Барселона – Осасуна Сити прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Барселона Коэф.: 1.32 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В Ла Лиге сыграют перенесенные матчи 20 тура. В среду, 31 января, Барселона будет принимать Осасуну. Игра начнется в 19:00 по центральноевропейскому времени.

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Барселона

Из стана каталонской команды пришла шокирующая новость. Главный тренер Хави Эренандез покинет команду в конце этого сезона. Барселона демонстрирует довольно нестабильные результаты. Они разгромно проиграли Реалу в финале Суперкубка Испании, затем одержали две непростые победы, в Кубке Испании обыграли Унионистас де Саламанка 3:1 и Бетис в чемпионате (4:2). Однако в дальнейшем они дважды проиграли. Сначала в Кубке Атлетику из Бильбао (2:4), а в крайнем туре проиграли Вильярреалу (3:5). В турнирной таблице Барса на третьей строчке и имеет в активе 44 очка.

Осасуна

Осасуна является крепким середняком Ла Лиги. Команда занимает 12 строчку в турнирной таблице и демонстрирует посредственные результаты - 26 очков в 21 туре. В крайних пяти матчах Осасуна одержала три победы (одна в овертайме в Кубке Испании) и дважды проиграла.

История очных противостояний

Барселона уже дважды по ходу этого сезона играла с Осасуной. В сентябре 2023 года каталонцы обыграли их со счетом 2:1. В начале 2024 года команды встретились в полуфинале Суперкубка Испании и Барселона снова победила - 2:0. В общем, в последних пяти матчах каталонцы ни разу не проиграли - пять побед из пяти.

Барселона – Осасуна Сити Прогноз

Удобный соперник и свое поле является хорошим фактором для Барселоны в этой игре. Несмотря на проблемы в обороне, каталонцы являются явными фаворитами в этой игре. Поэтому моя ставка и будет на это - победа команды Хави.

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