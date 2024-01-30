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Спортинг Брага – Шавиш прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Брага - Шавиш прогноз
Брага Брага
Примейра-лига Португалия 31 янв 2024, 15:45 Брага - Шавиш
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Португалия, Braga, Estadio Municipal de Braga
Шавиш Шавиш
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.53
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100%
1хБет 5.00
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В рамках 19 тура чемпионата Португалии свою встречу проведут Спортинг Брага – Шавиш, прогноз на матч этих соперников подготовлен аналитиками нашего ресурса.

Спортинг Брага

На выходных Брага завоевала Кубок португальской лиги, трофей не самый престижный, но уже что-то, в финале команда одолела только в серии пенальти Эшторил. А вот в чемпионате «архиепископам» трофей точно не светит, они идут четвертыми, отставая на 8 очков от топ-3, при этом есть одна игра в запасе. В последнем туре удалось обыграть Фамаликан в гостях, победный мяч был забит только на 90+11 минуте.

Шавиш

«Отважные» в этом сезоне рискуют покинуть элиту португальского футбола, команда идет последней в чемпионате, отставание от спасительной 15-й строчки составляет 5 очков. В последнем туре Шавиш играл дома против прямого конкурента Риу Аве, владея большим преимуществом хозяева не смогли пробить оборону соперника, а на 90-й минуте еще и пенальти не реализовали – 0:0. Так команда продолжила свою серию без побед до шести матчей, за этот отрезок удалось набрать всего два очка.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды выдали зрелищный матч в первом круге, Шавиш вел дома со счетом 2:1, но в итоге уступил 2:4.
  • Шавиш проиграл 7 из 9 выездных в этом сезоне португальской Примейры.

Спортинг Брага – Шавиш Прогноз

Финал Кубка португальской лиги, а потом и празднование победы, наверняка забрали немало сил и эмоции, что может сказаться на предстоящем матче. Брага большой фаворит этой пары, но Шавиш может оказать достойное сопротивление. Мы считаем перспективной ставку на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.53
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