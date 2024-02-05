Сошо – Ренн прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

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На вторник в Кубке Франции запланирована одна встреча 1/8 финала, в которой встретятся Сошо – Ренн, эксклюзивный прогноз на данное событие можно прочитать на страницах нашего ресурса.

Сошо

Кубок Франции отличный повод для Сошо напомнить о своем существовании, команда играет только в третьей французском дивизионе, так что возвращение в элиту точно долгосрочная задача. В своей лиге клуб идет четвертым, отставая на 5 очков от второго места, при этом есть игра в запасе. Команда в последнем туре не смогла удержать победу дома против лидера Ред Стар, вели 2:0, а в итоге сыграли 2:2, соперник сравнял на 90+6 минуте, играя в меньшинстве. В этом розыгрыше национального кубка Сошо успел выбить двоих представителей элиты: Лорьен и Реймс.

Ренн

«Красно-черные» несколько лет назад добрались до таких высот, что дебютировали в Лиге Чемпионов, хотя выдерживать конкуренцию сложно, особенно, когда главных звезд раскупают топ-клубы. Сейчас Ренн занимает скромное девятое место в Лиге 1, отставание от топ-6 составляет 4 очка. В последнем туре команда обыграла на своем поле Монпелье – 2:1, эта победа стала четвертой подряд в чемпионате.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последний раз соперники пересекались еще 10 лет назад в Лиге 1, тогда Сошо выиграл обе встречи со счетом 2:1, но при этом вылетел из элиты французского футбола.

Ренн не проигрывает в семи матчах кряду, во всех турнирах.

Сошо находится на серии из семи встреч без поражений, в официальных матчах.

Сошо – Ренн Прогноз

Оба соперника подходят к этой встрече в блестящей форме, Ренн котируется фаворитом, на правах представителя элитного дивизиона. Сошо играет дома и знает, как обыгрывать соперников из Лиги 1. Мы ожидаем сложной битвы на встречных курсах, где может все не ограничиться основным временем. Ставим на обмен забитыми мячами в этом противостоянии.

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