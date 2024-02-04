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Главная Прогнозы Мальорка – Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 6 февраля

Мальорка – Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 6 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Мальорка - Реал Сосьедад прогноз
Мальорка Мальорка
Кубок Испании Сегодня, 15:00 Мальорка - Реал Сосьедад
Завершен
0 : 0
Испания, Palma, Визит Майорка Эстади
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.65
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Полуфинальная стадия Кубка Испании откроется матчем на Болеарских островах, где на «Визит Майорка Эстади» местная Мальорка примет Реал Сосьедад. Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на этот поединок.

Мальорка

«Островитяне» однозначно угадали с приглашением на пост главного тренера Хавьера Агирре. Весной 2022 года он смог сохранить для Мальорки место в Примере, а сезон спустя и вовсе пробиться в верхнюю часть турнирной таблицы. Нынешний сезон, впрочем, проходит для «красно-чёрных» не так успешно. Они занимают лишь 15-ю строчку в турнирной таблице, с отрывом в три очка от зоны вылета. К матчу против Реал Сосьедада клуб из Болеарских островов подходит с двумя поражениями кряду в чемпионате от Бетиса в родных стенах (0:1) и Атлетика из Бильбао на выезде (0:4). С другой стороны, Мальорка выбила из Кубка Испании Жирону – главную сенсацию текущего сезона.

Реал Сосьедад

Реал Сосьедад по итогам прошлого сезона добился права сыграть в Лиге чемпионов и достойно представил Испанию в главном еврокубке. Уже совсем скоро команду из Сан-Себастьяна ждёт противостояние с ПСЖ в рамках плей-офф. В чемпионате Испании команда Иманоля Альгуасиля занимает шестую строчку и практически не имеет шансов подняться выше. Отрыв от пятой строчки восемь баллов, тогда как снизу подпирают Валенсия и Бетис. На минувших выходных баски смогли сохранить ворота на замке в выездном противостоянии с Жироной (0:0). Эта ничья стала уже третьей в последних 5-ти матчах испанского чемпионата. Что касается Кубка Испании, то Реал Сосьедад прошёл в том числе такие команды, как Сельта и Осасуна.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге текущего чемпионата Реал Сосьедад дома обыграл Мальорку с минимальным счётом 1:0
  • В последних 9-ти очных поединках клуб из Сан-Себастьяна оформил 8-мь побед, лишь однажды сыграв вничью
  • В крайних шести матчах этих клубов ни разу не сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Мальорка – Реал Сосьедад прогноз

Букмекеры верят в гостей, однако предлагаем всё-таки подстраховаться от неожиданностей и взять ставку «Реал Сосьедад с форой (0)» с коэффициентом 1.65.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.65
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