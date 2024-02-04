Мальорка – Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 6 февраля
Полуфинальная стадия Кубка Испании откроется матчем на Болеарских островах, где на «Визит Майорка Эстади» местная Мальорка примет Реал Сосьедад. Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на этот поединок.
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Мальорка
«Островитяне» однозначно угадали с приглашением на пост главного тренера Хавьера Агирре. Весной 2022 года он смог сохранить для Мальорки место в Примере, а сезон спустя и вовсе пробиться в верхнюю часть турнирной таблицы. Нынешний сезон, впрочем, проходит для «красно-чёрных» не так успешно. Они занимают лишь 15-ю строчку в турнирной таблице, с отрывом в три очка от зоны вылета. К матчу против Реал Сосьедада клуб из Болеарских островов подходит с двумя поражениями кряду в чемпионате от Бетиса в родных стенах (0:1) и Атлетика из Бильбао на выезде (0:4). С другой стороны, Мальорка выбила из Кубка Испании Жирону – главную сенсацию текущего сезона.
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад по итогам прошлого сезона добился права сыграть в Лиге чемпионов и достойно представил Испанию в главном еврокубке. Уже совсем скоро команду из Сан-Себастьяна ждёт противостояние с ПСЖ в рамках плей-офф. В чемпионате Испании команда Иманоля Альгуасиля занимает шестую строчку и практически не имеет шансов подняться выше. Отрыв от пятой строчки восемь баллов, тогда как снизу подпирают Валенсия и Бетис. На минувших выходных баски смогли сохранить ворота на замке в выездном противостоянии с Жироной (0:0). Эта ничья стала уже третьей в последних 5-ти матчах испанского чемпионата. Что касается Кубка Испании, то Реал Сосьедад прошёл в том числе такие команды, как Сельта и Осасуна.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В первом круге текущего чемпионата Реал Сосьедад дома обыграл Мальорку с минимальным счётом 1:0
- В последних 9-ти очных поединках клуб из Сан-Себастьяна оформил 8-мь побед, лишь однажды сыграв вничью
- В крайних шести матчах этих клубов ни разу не сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
Мальорка – Реал Сосьедад прогноз
Букмекеры верят в гостей, однако предлагаем всё-таки подстраховаться от неожиданностей и взять ставку «Реал Сосьедад с форой (0)» с коэффициентом 1.65.
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