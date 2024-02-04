Иордания – Южная Корея прогноз и ставки на матч 6 февраля

Прогноз на матч Тотал больше 2.0 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Первый полуфинальный поединок Кубка Азии состоится в Эр-Райяне, где на арене "Ахмед бин Али" за право сыграть в решающем поединке поспорят сборные Иордании и Южной Кореи. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Иордания

Иорданская сборная на наших глазах творит историю, ведь никогда раньше "орлы" не проходили четвертьфинальную стадию. При этом отметим, что на групповом этапе команда Хуссейна Аммута не особо впечатлила. Разгромив Малайзию (4:0), "орлы" поделили очки с Южной Кореей (2:2), а в третьем туре и вовсе уступили Бахрейну (0:1). В первом матче плей-офф сборная Иордании стала автором одной из главных сенсаций. Проигрывая Ираку до 90+5 минуты, подопечные Хуссейна Аммута забили дважды в компенсированное время и вырвали победу со счётом 3:2. Матч против Таджикистана получился менее результативным. Судьбу встречи решил автогол Ханонова (1:0).

Южная Корея

Команду Юргена Клинсманна изначально считали одним из фаворитов Кубка Азии, а сейчас, когда турнир покинули многие топ-сборные, шансы на успех стали максимальными. При этом, попав в одну группу с Иорданией, «азиатские тигры» также не смогли проявить себя во всей красе. Обыграв Бахрейн (3:2), в последующих турах корейцы сыграли вничью с Иорданией (2:2) и Малайзией (3:3). С большими проблемами столкнулись подопечные Юргена Клинсманна и в играх на вылет. Саудовская Аравия была обыграна в серии пенальти, а Австралия благодаря голу в дополнительное время. При этом оба раза «азиатские тигры» спасались от поражений, сравнивая счёт в компенсированное время.

Интересные факты о матче и история личных встреч

На групповой стадии сборная Южной Кореи ушла от поражения, забив Иордании на первой компенсированной минуте

До ничьей на нынешнем турнире в трёх матчах кряду сильнее были «азиатские тигры»

Лишь в двух очных матчах из 5-ти последних проходила ставка на «Тотал больше 2.5», причём оба раза фиксировался счёт 2:2

Иордания – Южная Корея прогноз

Во всех своих матчах на этом турнире южнокорейцы пропускали мяч в свои ворота. Полуфинал из-за дисквалификации пропускает защитник Баварии Ким Мин Дже, так что улучшений в обороне у команды Клинсманна ждать не стоит. Считаем, что стоит здесь поставить на «Тотал больше 2.0» с коэффициентом 1.65

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram