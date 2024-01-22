EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Сирия – Индия прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Сирия – Индия прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Сирия - Индия прогноз
Сирия Сирия
Кубок Азии 23 янв 2024, 06:30 Сирия - Индия
-
- : -
Международные, Al Khor, Al Bayt Stadium
Индия Индия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.66
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

В рамках третьего тура группового раунда Кубка Азии свою встречу проведут Сирия – Индия прогноз на матч этих соперников читайте на страницах нашего ресурса.

Сирия

В стартовых двух встречах Сирия не забивала, хотя при этом сумела набрать одно очко. В первом туре команда расписала мировую с Узбекистаном – 0:0, соперник в том матче владел небольшим преимуществом. Достойно сыграли и против сильной Австралии, уступив со счетом 0:1. Перед последним туром команда сохраняет шансы даже на второе место, хотя для этого нужно уверенно обыгрывать индусов и ждать поражения Узбекистана.

Индия

Даже с учетом того, что Индия самая населенная страна мира, найти пару десятков хороших футболистов здесь нельзя, этот спорт просто не пользуется большой популярностью. Не удивительно, что сборная тоже не впечатляет, проиграв два матча на Кубке Азии с общим счетом 0:5, из-за чего занимает последнюю строчку в группе. Сначала уступили австралийцам 0:2, а потом узбекам 0:3. Даже если обыграть Сирию и занять третье место в группе, шансы крайне низкие пробиться в топ-4 среди шести команд, которые займут третьи места.

История очных противостояний

Как показывает статистика, ранее соперники пересекались шесть раз, но все матчи были товарищескими. Последнее противостояние состоялось в 2019-м году и завершилось со счетом 1:1.

Прогноз на матч Сирия – Индия

Букмекеры отдают преимущество сирийцам в этой паре, так как команда смотрелась лучше на фоне лидеров группы, если сравнивать с Индией. Ожидаем сложной и непредсказуемой битвы, которая не должна порадовать большим количеством голов. Считаем привлекательной здесь ставку обе забьют – нет.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.66
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Наполи - Интер М прогноз Суперкубок Италии Сегодня, 14:00 Наполи - Интер прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Наполи Коэф.: 1.61 Интер М Рекомендуем Мелбет
Леганес - Бургос прогноз Сегунда Дивизион Испания Сегодня, 14:30 Леганес – Бургос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Леганес Коэф.: 1.7 Бургос Сделать ставку 1хБет
Гранада - Атлетико Мадрид прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 15:00 Гранада - Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Гранада Коэф.: 1.735 Атлетико Мадрид Сделать ставку Мелбет
Кен Широ - Карлос Канисалес прогноз Бой за титул чемпиона мира по версиям WBC и WBA Сегодня, 17:00 Кен Широ — Карлос Канисалес прогноз и ставки на бой 23 января 2024 года Кен Широ Коэф.: 1.79 Карлос Канисалес Рекомендуем Мелбет
Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс прогноз НХЛ Сегодня, 18:00 Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Нью-Джерси Дэвилз Коэф.: 1.59 Вегас Голден Найтс Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости биатлона Сегодня, 13:24 Конец карьеры? Доротея Вирер рассказала о планах на будущее Новости футбола Сегодня, 12:58 Агент Моуриньо прокомментировал будущее своего клиента после отставки с Ромы Новости футбола Сегодня, 12:56 Вот это поворот. Звезда Ман Сити Кайл Уокер изменял жене и любовнице Новости баскетбола Сегодня, 12:51 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости тенниса Сегодня, 12:45 Стали известны участники четвертьфинала женского одиночного разряда Australian Open по теннису Новости футбола Сегодня, 12:42 Очередной клуб включился в гонку за форварда Ювентуса Новости футбола Сегодня, 12:14 Кто сыграет в стадии плей-офф Кубка Азии 2023? Новости футбола Сегодня, 12:12 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 12:09 Кубок Азии. Таджикистан пробился в плей-офф и спокойная победа Катара Новости футбола Сегодня, 12:08 Бывший вингер Баварии и Ювентуса возвращается на Родину
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Наполи - Интер прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня Леганес – Бургос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня Гранада - Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Бокс Сегодня Кен Широ — Карлос Канисалес прогноз и ставки на бой 23 января 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Баскетбол Сегодня Даллас Маверикс — Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Теннис Сегодня Марта Костюк – Кори Гауфф прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Теннис Сегодня Новак Джокович – Тейлор Фритц прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Сирия – Индия прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Футбол 23 янв 2024 Австралия – Узбекистан прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года