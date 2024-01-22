Сирия – Индия прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.66 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках третьего тура группового раунда Кубка Азии свою встречу проведут Сирия – Индия прогноз на матч этих соперников читайте на страницах нашего ресурса.

Сирия

В стартовых двух встречах Сирия не забивала, хотя при этом сумела набрать одно очко. В первом туре команда расписала мировую с Узбекистаном – 0:0, соперник в том матче владел небольшим преимуществом. Достойно сыграли и против сильной Австралии, уступив со счетом 0:1. Перед последним туром команда сохраняет шансы даже на второе место, хотя для этого нужно уверенно обыгрывать индусов и ждать поражения Узбекистана.

Индия

Даже с учетом того, что Индия самая населенная страна мира, найти пару десятков хороших футболистов здесь нельзя, этот спорт просто не пользуется большой популярностью. Не удивительно, что сборная тоже не впечатляет, проиграв два матча на Кубке Азии с общим счетом 0:5, из-за чего занимает последнюю строчку в группе. Сначала уступили австралийцам 0:2, а потом узбекам 0:3. Даже если обыграть Сирию и занять третье место в группе, шансы крайне низкие пробиться в топ-4 среди шести команд, которые займут третьи места.

История очных противостояний

Как показывает статистика, ранее соперники пересекались шесть раз, но все матчи были товарищескими. Последнее противостояние состоялось в 2019-м году и завершилось со счетом 1:1.

Прогноз на матч Сирия – Индия

Букмекеры отдают преимущество сирийцам в этой паре, так как команда смотрелась лучше на фоне лидеров группы, если сравнивать с Индией. Ожидаем сложной и непредсказуемой битвы, которая не должна порадовать большим количеством голов. Считаем привлекательной здесь ставку обе забьют – нет.

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