Гамбия – Камерун прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Камерун Коэф.: 1.66 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

На Кубке африканских наций подходит к завершению групповой раунд, предлагаем наш прогноз на матч Гамбия – Камерун, которые фактически сразятся за третью строчку в квартете.

Гамбия

У Гамбии нет значимых футбольных достижений, сборная впервые сыграла на континентальном первенстве, только на последнем КАН – 2021, где смогла дойти до четвертьфинала. На этот раз шансы выйти из группы минимальны, ведь подобрался серьезный состав. В первом туре команда ожидаемо уступила сильному Сенегалу со счетом 0:3, во втором матче уступили Гвинее – 0:1. Теперь у Гамбии последнее место, без очков и забитых мячей, нужно исключительно побеждать и ждать результатов конкурентов в других группах.

Камерун

«Неукротимые львы» не выглядят так опасно, как все привыкли, хотя по африканским меркам Камерун всегда считался топ-сборной. Этот турнир пока складывается не лучшим образом, сначала расписали мировую с Гвинеей – 1:1, а потом не смогли устоять против мощного Сенегала – 1:3. В команде нет ярких звезд, как раньше, самый известный вратарь Онана не впечатляет, а лидер атак Абубакар вынужден пропустить турнир из-за травмы. Пока камерунцы третьи в группе, им обязательно нужно побеждать, желательно сделать это максимально уверенно, тогда шансы на выход из группы будут.

История очных противостояний

Последний раз соперники пересекались на Кубке африканский наций 2022 года, тогда в четвертьфинале Камерун одержал уверенную победу со счетом 2:0. В общей сложности команды играли между собой трижды, во всех случаях Гамбия уступала с сухим счетом.

Прогноз на матч Гамбия – Камерун

Если исходить из афиши, Камерун выглядит фаворитом, хотя Гамбия точно может дать серьезный бой. Ожидаем сложного матча, в котором «неукротимые львы» постараются сыграть первым номером. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на чистую победу Камеруна, которому надо пробиваться в плей-офф.

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