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Челси – Мидлсбро. Прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Челси - Мидлсбро прогноз
Челси Челси
Кубок Английской лиги 23 янв 2024, 15:00 Челси - Мидлсбро
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Англия, London, Стэмфорд Бридж
Мидлсбро Мидлсбро
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.41
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В 1/2 финала Кубка английской лиги Челси на своем поле сыграет против Мидлсбро. Прогноз на матч этих команд этих соперников подготовлен аналитиками нашего сайта.

Челси

В последнее время команда Маурисио Почеттино набрала хорошую форму. В последних пяти матчах чемпионата Англии Челси набрал 12 очков, а в предыдущей игре минимально обыграл Фулхэм (1:0). Особенно успешно Челси играет на Стэмфорд Бридж. Их серия без поражений на своем поле длится с 28 октября прошлого года, когда они минимально уступили Брентфорду. В чемпионате Англии Челси занимает девятое место.

Мидлсбро

Мидлсбро занимает лишь 11-е место во второй по силе английской лиге – Чемпионшипе. Команда Майкла Каррика слабо начала сезон, но в последнее время значительно прибавила и поднялась в середину турнирной таблицы. Интересно, что на выезде Мидлсбро играет очень хорошо – 4 победы в последних 5 матчах во всех турнирах. На выходных Мидлсбро сыграл 1:1 против Ротерхэма, который идет на последнем месте.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом матче Мидлсбро выиграл у Челси 1:0 благодаря голу Хэйдена Хакни на 37-й минуте
  • Челси не проигрывает дома Мидлсбро с 1975 года
  • В предыдущей игре Мидлсбро прервал девятиматчевую победную серию Челси в очных матчах

Прогноз на матч Челси – Мидлсбро

Челси – большой фаворит этого матча. Кубок лиги – единственный шанс лондонцев квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон, поэтому проблем с мотивацией на заведомо более слабого соперника быть не будет. Наиболее вероятным вариантом выглядит победа Челси с большим количеством голов.

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Коэф.: 1.41
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