Челси – Мидлсбро. Прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.41 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 1/2 финала Кубка английской лиги Челси на своем поле сыграет против Мидлсбро. Прогноз на матч этих команд этих соперников подготовлен аналитиками нашего сайта.

Челси

В последнее время команда Маурисио Почеттино набрала хорошую форму. В последних пяти матчах чемпионата Англии Челси набрал 12 очков, а в предыдущей игре минимально обыграл Фулхэм (1:0). Особенно успешно Челси играет на Стэмфорд Бридж. Их серия без поражений на своем поле длится с 28 октября прошлого года, когда они минимально уступили Брентфорду. В чемпионате Англии Челси занимает девятое место.

Мидлсбро

Мидлсбро занимает лишь 11-е место во второй по силе английской лиге – Чемпионшипе. Команда Майкла Каррика слабо начала сезон, но в последнее время значительно прибавила и поднялась в середину турнирной таблицы. Интересно, что на выезде Мидлсбро играет очень хорошо – 4 победы в последних 5 матчах во всех турнирах. На выходных Мидлсбро сыграл 1:1 против Ротерхэма, который идет на последнем месте.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом матче Мидлсбро выиграл у Челси 1:0 благодаря голу Хэйдена Хакни на 37-й минуте

Челси не проигрывает дома Мидлсбро с 1975 года

В предыдущей игре Мидлсбро прервал девятиматчевую победную серию Челси в очных матчах



Прогноз на матч Челси – Мидлсбро

Челси – большой фаворит этого матча. Кубок лиги – единственный шанс лондонцев квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон, поэтому проблем с мотивацией на заведомо более слабого соперника быть не будет. Наиболее вероятным вариантом выглядит победа Челси с большим количеством голов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram