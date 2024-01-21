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Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс прогноз
Нью-Джерси Дэвилз Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ 22 янв 2024, 18:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс
Нью-Джерси, Пруденшел Центр
Вегас Голден Найтс Вегас Голден Найтс
Прогноз на матч Победа Нью-Джерси Дэвилз
Коэф.: 1.59
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В Национальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. Ночью с понедельника на вторник, 23 января, состоится матч между Нью-Джерси Дэвилз и Вегас Голден Найтс, который пройдет на арене Пруденшел Центр и начнется в 1:00 по центральноевропейскому времени.

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Нью-Джерси Дэвилз

Сейчас "дьяволы" находятся не в лучшей форме. В последних пяти матчах команда одержала две победы и трижды уступила, а если взять семь поединков, то поражений будет пять. В 44 матчах сезона, коллектив из Нью-Джерси набрал 49 очков и идут на десятой строчке Восточной конференции и на пятой строчке в дивизионе Метрополитен. В последней встрече они проиграли Далласу 2:6, при чем, два своих гола они забили при счете 0:6.

Смягчающим фактором выступает большое количество травмированных игроков, в том числе лидера команды - Джека Хьюза (набрал 45 очков по системе гол+пас). Кроме американца, еще пять игроков пропустят игру.

Вегас Голден Найтс

Действующий чемпион Кубка Стэнли в последних пяти матчах одержал четыре победы и однажды потерпел поражение. После серии не очень удачных результатов, Вегас понемногу начал находить свою игру и идет на серии из трех побед. После 46 матчей "рыцари" имеют 59 очков и занимают пятую строчку Западной конференции. В последней игре Голден Найтс отыгрался с 0:2 в матче против Питтсбурга и победил 3:2 в основное время.

У Вегаса ситуация с травмированными еще хуже. Сразу десять игроков пропустили крайний матч регулярного сезона. Несмотря на это, "рыцари" неплохо справляются с ситуацией.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Вегас идет на серии из трех побед подряд. Нью-Джерси имеет три поражения в четырех матчах.
  • Нью-Джерси Дэвилс имеет худший показатель побед на домашней арене. Они занимают последнюю строчку в Восточной конференции по результатам на своей площадке. В 22 матчах они набрали только 20 очков, потерпев 13 поражений.
  • Вегас Голден Найтс также не демонстрирует хороших результатов на выезде. Они занимают десятое место в Западной конференции по этому показателю.
  • В нынешнем сезоне Дэвилс и Голден Найтс встречаются впервые. В прошлом сезоне команды обменялись победами, обе игры не завершались в основное время. В пяти крайних встречах Вегас побеждал трижды, а Нью-Джерси - дважды.

Прогноз на матч

Глядя на форму обеих команд, Вегас сейчас находится в лучшей ситуации, но Нью-Джерси больше мотивирован, так как борется за место в плей-офф. Несмотря на это, мотивация у "дьяволов" больше, поэтому мой прогноз - победа Дэвилз в матче, без учета основного времени за 1,59.

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Прогноз на матч Победа Нью-Джерси Дэвилз
Коэф.: 1.59
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