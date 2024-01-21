Линда Носкова – Элина Свитолина прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Элина Свитолина Коэф.: 1.54 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Линда Носкова – Элина Свитолина, соперники встретятся в рамках четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.

Линда Носкова

Молодая чешская теннисистка обратила на себя внимание еще перед этим турниром в Брисбене, когда сумела дойти до полуфинала, уступив там Елене Рыбакиной без особых шансов. На этом мэйджоре Носкова сотворила одну из главных сенсаций, когда в третьем круге выбила из борьбы действующую первую ракетку мира Игу Свентек – 3:6, 6:3, 6:4. Также здесь удалось пройти землячку Боузкову и американку Кесслер. Носковой всего 19 лет, она занимает 50-ю строчку в мировом рейтинге.

Элина Свитолина

Украинская теннисистка хорошо начала этот год, в Окленде она дошла до финала, где уступила сильной Кори Гауфф. На австралийском шлеме у Свитолиной пока нет проблем, она выиграла три матча в двух сетах, пострадали Престон, Томова и Голубич. Такие результаты позволили сохранить силы, ведь в том же Окленде украинка призналась, что на финал ее физически не хватило. Напомним, Свитолиной 29 лет, а в мировом рейтинге она занимает 23-ю строчку, хотя добиралась в свое время даже до топ-3.

История очных противостояний

Ранее теннисистки никогда между собой не играли, хоть были случаи, когда участвовали в тех же турнирах.

Прогноз на матч Линда Носкова – Элина Свитолина

В своем интервью Свитолина сказала, что ей будет проще в этой встрече, так как, скорее всего фаворитом будет чешка, но с котировками украинка не угадала, ведь именно ей букмекеры отдают преимущество. Мы тоже даем украинке больше шансов на успех, все-таки она показывает теннис высокого уровня, а молодая Носкова могла оставить много сил и эмоций в битве против Свентек. Считаем перспективной ставку на чистую победу Свитолиной, можно задуматься и о высоком тотале геймов.

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