Сент-Трюйден – Гент прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года

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Четверг не порадует большим количеством футбольных события, на этом фоне игры бельгийского чемпионата выглядят привлекательными. Предлагаем наш эксклюзивный прогноз на матч Сент-Трюйден – Гент.

Сент-Трюйден

Нынешний чемпионат Сент-Трюйден проводит с переменным успехом, на счету команды 6 побед, столько же поражений, а также целых 10 ничьих. В последнем туре команда чуть не уступила на своем поле Генку, но в итоге удалось сравнять счет на последней минуте основного времени. «Канарейки» идут девятыми в чемпионате, отставание от топ-6 составляет целых 7 очков.

Гент

«Буйволы» идут четвертыми в чемпионате, хотя отставание от лидера существенное, целых 13 очков. В последнем туре команда с трудом спаслась дома от поражения против Вестерло, сравняв счет только в компенсированное время – 2:2. У хозяев в том матче дублем отметился израильтянин Гендельман. Если брать все турниры, Гент тоже не побеждает в трех матчах кряду, одно очко в двух встречах чемпионата, а также проиграли в кубке Брюгге, вылетев из турнира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники успели сыграть между собой дважды в этом сезоне, в чемпионате Сент-Трюйден вел в гостях 2:0 уже к 13-й минуте, но сыграли в итоге 2:2. Еще одна битва состоялась в Кубке Бельгии, тогда Гент выиграл на выезде со счетом 1:0.

Сент-Трюйден не побеждает в трех встречах подряд чемпионата, набрав всего два балла за этот период.

Сент-Трюйден – Гент Прогноз

Очередная сложная битва, которая может закончиться с любым исходом, Сент-Трейден играет дома, но небольшим фаворитом считается Гент. Многое будет зависеть от реализации моментов, так как матч должен пройти на встречных курсах. Предлагаем сделать здесь ставку на обмен забитыми мячами.

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