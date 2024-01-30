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Хетафе – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Хетафе - Реал Мадрид прогноз
Хетафе Хетафе
Ла Лига Испания 01 фев 2024, 15:00 Хетафе - Реал Мадрид
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Испания, Getafe, Колизей Альфонсо Перес
Реал Мадрид Реал Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.89
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Реал Мадрид проведет матч перенесенного 20 тура. "Сливочные" встретятся с Хетафе на выезде. Игра состоится в четверг, 1 февраля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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Хетафе

Команда является крепким середняком Ла Лиги. Сейчас они занимают десятую строчку в турнирной таблице и имеют в активе 29 очков после 21 матча. В крайних пяти встречах Хетафе одержал две победы и трижды уступил.

Реал Мадрид

Команда Анчелотти борется за чемпионство Ла Лиги в этом сезоне. Сейчас они на второй строчке и имеют после 11 тура 54 очка в активе. В крайних пяти матчах Реал одержал четыре победы и потерпел поражение от Атлетико Мадрид в Кубке Испании.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Что касается очных встреч, то коллективы уже играли в этом сезоне. В четвертом туре Ла Лиги Реал одержал волевую победу над Хетафе со счетом 2:1.
  • В общем, в последних пяти совместных играх Реал четыре раза праздновал победу, Хетафе - раз.
  • Четыре из пяти последних игр этих коллективов завершались минимальной победой одной из команд.
  • Хетафе имеет седьмой показатель в Ла Лиге по победам на домашней арене. Реал идет на второй строчке по набранным очкам на выезде.

Хетафе – Реал Мадрид прогноз

Реал Мадрид ведет борьбу за чемпионство, но Хетафе умеет давать бой, особенно "сливочным". Моя ставка в этой игре будет на количество забитых - тотал меньше 2,5 за 1,89.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.89
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