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Сидней Кингз — Мельбурн Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Сидней Кингз - Мельбурн Юнайтед прогноз
Сидней Кингз Сидней Кингз
НБЛ 27 янв 2024, 23:00 Сидней Кингз - Мельбурн Юнайтед
Сидней , Qudos Bank Arena
Мельбурн Юнайтед Мельбурн Юнайтед
Прогноз на матч Победа Мельбурн Юнайтед
Коэф.: 1.68
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100$
БетВиннер 4.75
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В рамках 17-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Сиднеем Кингз и Мельбурн Юнайтед. Встреча пройдет в воскресенье, 28 января. Начало игры запланировано на 06:00 по центрально европейскому времени.

Сидней Кингз

Действующий чемпион Австралии новый сезон начал откровенно неудачно. Команда идет в зоне плей-офф, однако не показывает той игры, которая позволила победить в прошлом сезоне. Можно отметить, что Сидней переживает некий спад в плане результатов.

В текущем сезоне команда выиграла 11 поединков и потерпела 13 поражений. Такие результаты позволяют Кингз на данный момент находиться в зоне плей-офф, занимая пятое место в турнирной таблице.

Мельбурн Юнайтед

Команда отлично проводит текущий сезон и заслуженно является лидером в турнирной таблице НБЛ. Мельбурн Юнайтед выглядит лучше остальных и закономерно разместился на самом верху чемпионата.

В 23-х поединках текущего сезона команда праздновала 17 побед и рассчитывает на выход сразу в полуфинал плей-офф. Напомним, что лучшие две команды по итогам регулярного сезона в играх на выбывание будут стартовать сразу с полуфинальной стадии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Сидней Кингз праздновали победу только в двух матчах из девяти последних.
  • Мельбурн Юнайтед проиграл только три гостевых поединка в этом сезоне.
  • В этом сезоне соперники провели между собой уже два поединка. В обоих случаях матчи закончились убедительными победами Мельбурн Юнайтед.

Сидней Кингз — Мельбурн Юнайтед Прогноз

Учитывая лидерство Мельбурна и плохую форму Кингз, считаю, что гости должны побеждать в этом матче. Ставлю на победу Мельбурн Юнайтед.

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Прогноз на матч Победа Мельбурн Юнайтед
Коэф.: 1.68
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100$
БетВиннер 4.75
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