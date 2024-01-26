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Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс прогноз
Голден Стэйт Уорриорз Голден Стэйт Уорриорз
НБА 27 янв 2024, 19:30 Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс
Сан-Франциско, Chase Center
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Прогноз на матч П1(-4.5)
Коэф.: 1.93
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100%
1хБет 5.00
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В рамках регулярного сезона НБА состоится поединок между Голден Стэйт и Лейкерс. Встреча пройдет в Сан-Франциско в ночь на воскресенье, 28 января. Начало игры запланировано на 02:30 по центрально европейскому времени.

Голден Стэйт Уорриорз

Голден Стэйт привычно считается грозной силой в НБА на протяжении последних сезонов, однако в текущем чемпионате совсем не впечатляет результатами. По итогам 42-х поединков Уорриорз добились всего 19-ти побед и пока разместились на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. До зоны плей-ин четыре победы и несколько матчей в запасе. Учитывая это и то, что впереди еще половина сезона, Голден Стэйт сохраняет неплохие шансы на продолжение борьбы.

Стоит отметить важную потерю в составе Уорриорз. Крис Пол в начале года в матче с Детройтом сломал руку и выбыл на длительный срок.

Лос-Анджелес Лейкерс

Выступления Лейкерс в этом сезоне мало чем отличаются от показателей их следующего соперника. «Озерники» идут в зоне плей-ин и занимают девятую позицию, однако тоже не выделяются стабильностью.

Из 46-ти матчей Лейкерс выиграли половину, а их лидеры Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пребывают в отличной форме и демонстрируют привычные показатели.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Голден Стэйт выиграл лишь один домашний матч из четырех последних.
  • Лейкерс проиграл четыре предыдущих гостевых игры.
  • Обе личные встречи в этом сезоне выиграли баскетболисты Уорриорз.

Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс Прогноз

Хозяева будут фаворитами этого противостояния и, думаю, имеют хорошие шансы добиться третьей победы над Лейкерс в текущем сезоне. Ставить буду на победу Уорриорз с форой -4.5.

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Прогноз на матч П1(-4.5)
Коэф.: 1.93
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1хБет 5.00
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