Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Прогноз на матч П1(-4.5) Коэф.: 1.93 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках регулярного сезона НБА состоится поединок между Голден Стэйт и Лейкерс. Встреча пройдет в Сан-Франциско в ночь на воскресенье, 28 января. Начало игры запланировано на 02:30 по центрально европейскому времени.

Голден Стэйт Уорриорз

Голден Стэйт привычно считается грозной силой в НБА на протяжении последних сезонов, однако в текущем чемпионате совсем не впечатляет результатами. По итогам 42-х поединков Уорриорз добились всего 19-ти побед и пока разместились на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. До зоны плей-ин четыре победы и несколько матчей в запасе. Учитывая это и то, что впереди еще половина сезона, Голден Стэйт сохраняет неплохие шансы на продолжение борьбы.

Стоит отметить важную потерю в составе Уорриорз. Крис Пол в начале года в матче с Детройтом сломал руку и выбыл на длительный срок.

Лос-Анджелес Лейкерс

Выступления Лейкерс в этом сезоне мало чем отличаются от показателей их следующего соперника. «Озерники» идут в зоне плей-ин и занимают девятую позицию, однако тоже не выделяются стабильностью.

Из 46-ти матчей Лейкерс выиграли половину, а их лидеры Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пребывают в отличной форме и демонстрируют привычные показатели.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Голден Стэйт выиграл лишь один домашний матч из четырех последних.

Лейкерс проиграл четыре предыдущих гостевых игры.

Обе личные встречи в этом сезоне выиграли баскетболисты Уорриорз.

Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс Прогноз

Хозяева будут фаворитами этого противостояния и, думаю, имеют хорошие шансы добиться третьей победы над Лейкерс в текущем сезоне. Ставить буду на победу Уорриорз с форой -4.5.

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