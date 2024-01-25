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Фулхэм – Ньюкасл прогноз и ставки на матч 27 января 2024

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Фулхэм - Ньюкасл прогноз
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Кубок Англии 27 янв 2024, 14:00 Фулхэм - Ньюкасл
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Англия, London, Крейвен Коттэдж
Ньюкасл Ньюкасл
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ньюкасл
Коэф.: 2.29
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В 1/16 финала Кубка Англии сразятся два представителя Премьер-лиги – Фулхэм дома сыграет против Ньюкасла. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Фулхэм

Фулхэм занимает 14-е место в английской Премьер-лиге, но в этом месяце он сыграл только 1 матч в чемпионате – 0:1 против Челси. Команда Марку Силвы провела две игры в полуфинале Кубка английской лиги против Ливерпуля (1:2 и 1:1), а также обыграла Ротерхэм в предыдущем раунде Кубка Англии.

Ньюкасл

Ньюкасл страдает от большого количества травм и находится в удручающей форме: 6 поражений и 1 победа в 7 последних матчах АПЛ. В последней игре чемпионата команда Эдди Хау была близка к тому, чтобы отобрать очки у Манчестер Сити, но пропустила в концовке два гола и уступила 2:3. В 1/32 финала Кубка Англии Ньюкасл разгромил своего принципиального соперника Сандерленд (3:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ньюкасл выиграл 4 последних матча против Фулхэма подряд
  • Фулхэм и Ньюкасл не пересекались в Кубке Англии с 1961 года
  • Последний раз Фулхэм выигрывал у Ньюкасла еще в 2017 году, когда обе команды играли в Чемпионшипе

Прогноз на матч Фулхэм – Ньюкасл

После матча Кубка лиги против Ливерпуля у Фулхэма было лишь три дня на восстановление. Думаем, Ньюкасл подойдет к матчу более свежим и подготовленным, поэтому ставим на его победу.

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