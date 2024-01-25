Лестер – Бирмингем прогноз и ставки на матч 27 января 2024

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В 1/16 финала Кубка Англии сразятся два представителя Чемпионшипа – Лестер на своем поле сыграет против Бирмингем. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Лестер

На протяжение практически всего сезона Лестер лидирует в Чемпионшипе. На данный момент его отрыв от Ипсвича, который идет вторым, составляет 7 очков. Этот отрыв мог быть еще больше, но на выходных лидеры лиги сыграли вничью 1:1. Всего в 5 последних матчах Чемпионшипа Лестер одержал только 2 победы. В 1/32 финала Кубка Англии “лисы” в интересном матче обыграл Миллуолл (3:2).

Бирмингем

Назначение Уэйна Руни на должность главного тренера стало абсолютным провалом для Бирмингема. Команда занимает лишь 20-е место, но отрыв от зоны вылета составляет 8 очков. После назначения Тони Моубрея Бирмингем сыграл три матча, в которіых дважды выиграл и один раз сыграл вничью. В предыдущем раунде Бирмингему пришлось играть два матча против Халл Сити. После 1:1 на поле соперника команда Моубрея выиграла 2:1 дома.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лестер не проигрывает Бирмингему с 2012 года

В 22-м туре Чемпионшипа Лестер переиграл Бирмингем 1:0

В сезоне-2019/20 Лестер выбил Бирмингем из Кубка Англии на стадии 1/8 финала

Прогноз на матч Лестер – Бирмингем

Все указывает на то, что в этом матче будет много голов. Мы ставим на то, что их будет больше трех.

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