Лидс – Плимут прогноз и ставки на матч 27 января 2024

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 1/16 финала Кубка Англии сразятся два представителя Чемпионшипа – Лидс на своем поле сыграет против Плимута. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Лидс

Лидс набрал отличную форму и закрепился на четвертом месте. От второй позиции, которая позволяет выйти в АПЛ напрямую, команду Даниэля Фарке отделяет лишь два очка. Победная серия Лидса во всех турнирах составляет уже пять матчей, а на выходных он обыграл Норвич (1:0). В 1/32 Кубка Англии Лидс выбил Питерборо (3:0).

Плимут

Плимуту прогнозировали борьбу за выживание в Чемпионшипе, но вместо этого он занимает 15-е место с отрывом от зоны вылета в 9 очков. В последних пяти матчах чемпионата Плимут потерпел лишь одно поражение, трижды сыграл вничью, а на выходных обыграл Кардифф Сити (3:1). В предыдущем раунде Кубка Англии Плимут справился с представителем четвертого дивизиона Саттон Юнайтед (3:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лидс не проигрывает Плимуту с 1963 года

В этом сезоне Чемпионшипа Лидс переиграл Плимут 2:1

За всю историю Лидс выиграл у Плимута 12 из 22 матчей. У Плимута только 4 победы

Прогноз на матч Лидс – Плимут

У Плимута пятая атака Чемпионшипа, а у Лидса – четвертая. Но в то же время оборона Плимута – третья худшая в лиге. Все указывает на то, что это будет матч, в котором забьют обе команды.

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