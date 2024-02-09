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Севилья – Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 11 февраля

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Севилья - Атлетико Мадрид прогноз
Севилья Севилья
Ла Лига Испания 11 фев 2024, 12:30 Севилья - Атлетико Мадрид
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Испания, Seville, Р. Санчес Пицхуан
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.55
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В воскресенье, 11 февраля, в Ла Лиге состоится довольно интересный поединок между Севильей и Атлетико Мадрид. Матч начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени.

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Севилья

Команда из Севильи в этом сезоне не демонстрирует хороших результатов. Сейчас они занимают 15 место в турнирной таблице и имеют в активе 20 очков. В предыдущих пяти играх Севилья одержала только две победы, дважды проиграла и раз сыграла вничью. В крайнем матче они победили Райо Вальекано со счетом 2:1.

Атлетико Мадрид

"Матрасники" идут в верхней части турнирной таблицы. Сейчас в активе команды Симеоне 48 очков после 23 туров Ла Лиги. В крайних пяти матчах Атлетико победил трижды, дважды сыграл вничью и раз проиграли. Как раз в последней игре они дома проиграли Атлетику Бильбао 0:1, стоит отметить, что это матч Кубка Испании.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне Атлетико и Севилья уже дважды встречались. В обоих случаях "матрасники" победили 1:0.
  • У Атлетико оборвалась беспроигрышная серия из шести матчей.
  • Севилья на своем поле набрала 11 очков в нынешнем сезоне, что является 16 результатом лиги. Атлетико на выезде набрал 14 очков и занимает восьмое место по этому показателю.

Севилья – Атлетико Мадрид прогноз

Последние несколько матчей в исполнении обеих команд не получаются очень голевыми. Это касается и очных встреч. Поэтому моя ставка будет как раз на голы - тотал меньше трех за 1,55.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.55
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