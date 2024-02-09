Севилья – Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 11 февраля
В воскресенье, 11 февраля, в Ла Лиге состоится довольно интересный поединок между Севильей и Атлетико Мадрид. Матч начнется в 18:30 по центральноевропейскому времени.
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Севилья
Команда из Севильи в этом сезоне не демонстрирует хороших результатов. Сейчас они занимают 15 место в турнирной таблице и имеют в активе 20 очков. В предыдущих пяти играх Севилья одержала только две победы, дважды проиграла и раз сыграла вничью. В крайнем матче они победили Райо Вальекано со счетом 2:1.
Атлетико Мадрид
"Матрасники" идут в верхней части турнирной таблицы. Сейчас в активе команды Симеоне 48 очков после 23 туров Ла Лиги. В крайних пяти матчах Атлетико победил трижды, дважды сыграл вничью и раз проиграли. Как раз в последней игре они дома проиграли Атлетику Бильбао 0:1, стоит отметить, что это матч Кубка Испании.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В нынешнем сезоне Атлетико и Севилья уже дважды встречались. В обоих случаях "матрасники" победили 1:0.
- У Атлетико оборвалась беспроигрышная серия из шести матчей.
- Севилья на своем поле набрала 11 очков в нынешнем сезоне, что является 16 результатом лиги. Атлетико на выезде набрал 14 очков и занимает восьмое место по этому показателю.
Севилья – Атлетико Мадрид прогноз
Последние несколько матчей в исполнении обеих команд не получаются очень голевыми. Это касается и очных встреч. Поэтому моя ставка будет как раз на голы - тотал меньше трех за 1,55.
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