Уэстерн Сидней Уондерерс – Ньюкасл Джетс прогноз и ставки на матч 11 февраля

Прогноз на матч Победа Вестерн Сидней Уондерерз Коэф.: 1.64 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Воскресный игровой день в австралийской А-Лиге подарит нам противостояние в Сиднее, где на "CommBank Stadium" местный Уэстерн Сидней Уондерерс сыграет с Ньюкасл Джетс. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Уэстерн Сидней Уондерерс

Команда Марка Рудана занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Австралии. После 15-ти туров в активе "странников" 24 набранных очка и семь побед при пяти поражениях. От второй строчки клуб из Сиднея отделяет восемь очков, но при этом есть игра в запасе. На минувших выходных подопечные Марка Рудана проводили выездной матч против Макартура и уступили со счётом 3:4. Первый тайм этого поединка получился очень зрелищным и подарил шесть забитых мячей, тогда как судьбу матча решил гол хозяев на третьей компенсированной минуте. Это поражение стало для «странников» третьим в последних пяти турах А-Лиги.

Ньюкасл Джетс

В свою очередь «Реактивные» по итогам 16-ти поединков занимают третью строчку с конца турнирной таблицы. На счету команды Роберта Стэнтона всего четыре победы и 17-ть набранных очков. Впрочем, плотность в А-Лиге позволяет даже говорить о том, что при хороших результатах Ньюкасл Джетс способен зацепиться за первую шестёрку, до которой всего-то четыре очка. В рамках предыдущего тура «Реактивные» принимали на своём поле Мельбурн Виктори и, проигрывая с 20-й минуты, смогли отыграться за две минуты до конца основного времени. Как бы там ни было, у Ньюкасла всего одна победа в крайних пяти турах. Если же говорить про выездные матчи, то «Реактивные» не могут выиграть в четырёх противостояниях кряду, проиграв трижды на данном отрезке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Два последних поединка, в том числе матч этих команд в первом круге закончились вничью

«Странники» выиграли два последних домашних матча у Ньюкасла

В 4-х играх этих команд на поле Уэстерн Сидней Уондерерс проходила ставка на «Обе забьют»

Уэстерн Сидней Уондерерс – Ньюкасл Джетс прогноз

Хозяева идут явными фаворитами у букмекеров. Считаем, что в этом матче не стоит ждать сенсации и «странники» в очередной раз дома обыграют Ньюкасл Джетс. Наша ставка «Победа Уэстерн Сидней Уондерерс» с коэффициентом 1.64.

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