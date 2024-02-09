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Брисбен Роар – Мельбурн Сити прогноз и ставки на матч 10 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Брисбен Роар - Мельбурн Сити прогноз
Брисбен Роар Брисбен Роар
А-лига Австралия 10 фев 2024, 02:00 Брисбен Роар - Мельбурн Сити
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Австралия, Brisbane, Moreton Daily Stadium
Мельбурн Сити Мельбурн Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.6
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Матч между Брисбен Роар и Мельбурн Сити в рамках 16-го тура австралийской А-Лиги состоится в субботу на арене "Кейо Стадиум". Предлагаем вашему вниманию прогноз на этот поединок от наших экспертов.

Брисбен Роар

"The Roar" подходят к очередному домашнему поединку в чемпионате Австралии занимая девятую строчку в турнирной таблице. В активе команды Росса Алоизи 18-ть набранных очков в 16-ти сыгранных поединках. В последнем туре клуб из Брисбена прервал трёхматчевую серию из поражений, сыграв вничью в родных стенах с лидером А-Лиги Веллингтон Феникс. Пропустив в начале второй половины встречи, подопечные Росса Алоизи не опустили рук и сравняли счёт на четвёртой компенсированной минуте. На своём поле "The Roar" в восьми матчах выиграл лишь трижды при таком же количестве поражений.

Мельбурн Сити

Команда Аурелио Видмара замыкает шестёрку лучших команд чемпионата Австралии. На счету команды из Мельбурна 21 очков в 15-ти сыгранных встречах. Ближайшего преследователя в лице ФК Сидней "Сити" опережает всего на один балл. В Брисбен подопечные Аурелио Видмара приехали, уступив на выезде Петр Глори со счётом 2:4. При этом Мельбурн Сити дважды вёл по ходу матча, однако провалил концовку второго тайма. Это поражение стало уже третьим в крайних четырёх турах А-Лиги. На выезде клуб из Мельбурна провел семь поединков в которых три раза выиграл при четырёх поражениях. Отметим, что два из указанных 4-х поражений случилось в крайних двух встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Мельбурн Сити буквально вкатал в газон Брисбен Роар в первом круге, разгромив со счётом 8:1
  • Эта победа стала для «Сити» четвёртой в крайних пяти поединках этих команд при одной ничьей
  • В шести играх из 8-ми последних проходила ставка на «Тотал больше 2.5»

Брисбен Роар – Мельбурн Сити прогноз

Не удивительно, особенно при взгляде на результат первого круга, что букмекеры отдают преимущество команде Аурелио Видмара. Победа Мельбурн Сити оценивается на уровне 2.0. Клуб из Брисбена в последнее время не впечатляет, так что наша ставка «Победа Мельбурн Сити с форой (0)» с коэффициентом 1.60.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.6
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