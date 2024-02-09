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Мельбурн Виктори – Макартур прогноз и ставки на матч 10 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Мельбурн Виктори - Макартур прогноз
Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори
А-лига Австралия 10 фев 2024, 01:30 Мельбурн Виктори - Макартур
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Австралия, Melbourne, AAMI Park
Макартур Макартур
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.61
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Один из поединков 16-го тура австралийской А-Лиги будет сыгран на арене "ААМИ Парк", где местный Мельбурн Виктори примет Макартур. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Мельбурн Виктори

Команда Тони Поповича к очередному домашнему матчу подходит, занимая третью строчку в турнирной таблице А-Лиги. В активе "the big V" 27 набранных очков в 15-ти поединках и это всего на три очка меньше, чем у лидирующего Веллингтона Феникс. При этом стоит отметить, что у Мельбурн Виктори есть матч в запасе и хороший шанс догнать лидера. В последних поединках у "victory" одна ничья следует за другой. Так, на минувших выходных подопечные Тони Поповича сыграли на выезде вничью с Ньюкасл Джетс (1:1), причём они вели в счёте до 88-й минуты, однако не удержали победный результат. Эта ничья стала уже четвёртой кряду в чемпионате.

Макартур

«Быки» являются главными преследователями Мельбурн Виктори. На текущий момент у команды Миле Стерьовски 25-ть набранных очков в 16 поединках. Это на два балла меньше, чем у соперника. В рамках предыдущего тура Макартур дома принимал Сидней Вондерес и оформил победу со счётом 4:3. Команды устроили настоящую перестрелку в первом тайме, забив на двоих шесть мячей, а победу хозяевам принёс точный удар Валери Жермена на 90+3 минуте. Француз стал настоящим героем встречи, записав на свой счёт хет-трик. Эта победа стала для «быков» второй в крайних трёх поединках.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге команды не смогли определить сильнейшего и сыграли вничью 1:1
  • Перед этим в четырёх противостояниях кряду сильнее был Мельбурн Виктори
  • В пяти поединках из семи последних проходила ставка на «Тотал больше 2.5» и «Обе забьют»

Мельбурн Виктори – Макартур прогноз

Букмекеры практически не сомневаются в победе команды Тони Поповича, оценивая вероятность такого события коэффициентом 1.49. Считаем, что, как и в прошлые годы, матч получится результативным, и наша ставка «Обе забьют» с коэффициентом 1.61. Как вариант можно взять «Обе забьют и Тотал больше 2.5» за 1.87.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.61
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