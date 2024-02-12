Сентрал Кост Маринерс - Пномпень Краун прогноз и ставки на матч 13 февраля

Прогноз на матч П1(-1,5) Коэф.: 1.68 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Один из поединков первого раунда плей-офф Кубка АФК состоится во вторник в Госфорде, где на "Central Coast Stadium" местный Сентрал Кост Маринерс сыграет с камбоджийским Пномпень Краун. Эксперты нашего сайта подготовили для вас прогноз на этот поединок.

Сентрал Кост Маринерс

"Моряки" спокойно пробились в плей-офф, выиграв свою группу. В шести матчах команда Марка Джексона оформила четыре победы, проиграв лишь на выезде малазийскому Теренггану в стартовом матче турнира (1:0). На минувших выходных Сентрал Кост Маринерс принимал дома ФК Сидней и уступил со счётом 1:3. Подопечные Марка Джексона провалили начало игры и уже к 20-й минуте проигрывали 0:3. Размочить счёт удалось лишь в начале второго тайма, однако большего "моряки" выжать в этом матче не смогли. Это поражение ухудшило турнирное положение "The Coast", ведь их догнал Макартур. В то же время отставание от лидера в лице Веллингтон Феникс увеличилось до пять очков.

Пномпень Краун

Камбоджийский клуб очень уверенно выглядел на групповой стадии, финишировав на второй строчке. При этом команда Олега Старинского в шести поединках набрала 12 очков, проиграв дважды. Одним из соперников Пномпень Краун был, кстати, клуб из Австралии Макартур. В первом матче «красно-чёрные» нанесли гостям поражение со счётом 3:0, однако в ответной встрече «быки» взяли убедительный реванш – 5:0. К матчу плей-офф Кубка АФК Пномпень Краун подходит после выездного поражения в чемпионате от Свай Риенга (2:3), хотя дважды вёл в счёте. В итоге Свай Риенг оторвался от команды Олега Старинского на пять очков в борьбе за первую строчку.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее Сентрал Кост Маринерс и Пномпень Краун не пересекались

В 4-х домашних матчах «моряков» из пяти последних проходила ставка на «Обе забьют»

Сентрал Кост Маринерс - Пномпень Краун прогноз

Противостояние камбоджийского клуба с другим австралийским коллективом на групповой стадии отчётливо продемонстрировало, что проиграть представить А-Лиги может только недооценив соперника. Считаем, что в родных стенах «моряки» подобного не допустят, так что наша ставка «Победа Сентрал Кост Маринерс форой (-1.5)» с коэффициентом 1.68.

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