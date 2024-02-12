Макартур – Сабах прогноз и ставки на матч 13 февраля

Прогноз на матч П1(-1,0) Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Один из первых поединков стадии 1/16 финала Кубка АФК состоится во вторник в Сиднее, где на "Кэмпбеллтаун Стэдиум" сыграют местный Макартур и малайзийский Сабах. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов нашего сайта.

Макартур

У "быков" не возникло никаких проблем на групповой стадии турнира. В шести поединках Макартур наколотили 23 мяча, в свои пропустив лишь пять. Единственное поражение, правда, получилось весьма болезненным - 0:3 в выездном противостоянии с камбоджийским Пномпень Краун. Впрочем, на итоговый расклад в квартете поражение в Камбодже не повлияло. К старту в плей-офф команда Миле Стерьовски подходит после выездной победы со счётом 1:0 в австралийской А-Лиге над Мельбурн Виктори. Победа над прямым конкурентом в чемпионате позволила обойти клуб из Мельбурна в турнирной таблице. На текущий момент "быки" занимают третью строчку, имея в активе 28 набранных очков. Это на пять меньше, чем у лидера в лице Веллингтон Феникс.

Сабах

В свою очередь Сабах на групповом этапе также стал первым в квартете, однако допустил два поражения. На выезде «носороги» уступили со счётом 2:3 вьетнамскому Хайфону, а в последнем туре в родных стенах индонезийскому ПСМ Макассар (1:3). К матчу против Макартура команда Онг Ким Сви подходит после длительной паузы. В последнем поединке, который состоялся в середине декабря «носороги» со счётом 2:0 обыграли Кедах в малазийской Суперлиге. В итоге Сабах финишировал в чемпионате лишь на третьей позиции, имея в активе 54 набранных очка. Таким образом в азиатских кубка в следующем сезоне «носороги» не сыграют.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее Макартур и Сабах на футбольном поле не пересекались

В 5-ти последних поединках «быков» четыре раза проходил «Тотал больше 3.5»

Макартур – Сабах прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе австралийском команды. Стоит признать, уровень подопечных Миле Стерьовски значительно выше и с трудом верится в то, чтобы «быки» не прошли дальше. Наша ставка в этом матче «Победа Макартура с форой (-1.0)» с коэффициентом 1.75. Кроме этого можно рассмотреть вариант «Тотал больше 2.5» за 1.70.

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