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Бристоль Сити – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 13 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Бристоль Сити - Саутгемптон прогноз
Бристоль Сити Бристоль Сити
Чемпионшип Англия 13 фев 2024, 15:00 Бристоль Сити - Саутгемптон
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Англия, Bristol, Ashton Gate
Саутгемптон Саутгемптон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Саутгемптон
Коэф.: 1.75
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Один из поединков 32-го тура английского Чемпионшипа состоится во вторник вечером на арене "Ashton Gate", где местный Бристоль Сити сыграет с Саутгемптоном. Допустит ли осечку в этом матче один из лидеров? Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Бристоль Сити

Команде Найджела Пирсона ввязаться в борьбу за путёвки в элитный дивизион в текущем сезоне уже врядли под силу. На текущий момент Бристоль Сити занимает только 13-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 41 очков. В рамках предыдущего тура "Зарянки" проводили выездной матч против Мидлсборо и оформили победу со счётом 2:1. Забив два мяча на протяжении двух минут в первом тайме, Бристоль Сити уверенно довёл матч до победы, пропустив единственный мяч на 90+2 минуте. Эта победа прервала череду неудач в чемпионате и стала первой с 26 декабря. В шести последующих матчах "Зорянки" набрали только три очка. На своём поле подопечные Найджела Пирсона в 15-ти матчах оформили шесть побед при таком же количестве поражений.

Саутгемптон

«Святые» ведут борьбу за прямой выход в Премьер-Лигу и имеют отличные шансы сыграть в элитном дивизионе. На текущий момент Саутгемптон занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 64 очка. Отставание от идущего первым Лестера составляет 11 пунктов и догнать «лисиц» будет непросто. Куда важнее для команды Рассела Мартина сохранить второе место, ведь на пятки «святым» наступают Лидс и Ипсвич. На минувших выходных Саутгемптон принимал дома Хаддерсфилд и оформил победу со счётом 5:3. Матч для хозяев получился очень непростым, ведь они проигрывали по ходу матча 0:2 и 1:3, однако три мяча после 80-й минуты сломили волю «терьеров» огрызаться. Эта победа стала четвёртой кряду в чемпионате, тогда как не проигрывают «святые» с 23 сентября 2023 года.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Саутгемптон обыграл соперника в первом круге со счётом 1:0 и эта победа стала второй кряду в очных противостояниях
  • В пяти очных матчах кряду проходит ставка на «Тотал меньше 2.5». При этом в 4-х случаях забивала только одна команда

Бристоль Сити – Саутгемптон прогноз

Считаем, что Саутгемптон оформит победу в этом матче. Бристоль Сити не выглядит командой, которой под силу остановить победный ход мотивированных «святых». Наша ставка «Победа Саутгемптона» с коэффициентом 1.75.

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Прогноз на матч Победа Саутгемптон
Коэф.: 1.75
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