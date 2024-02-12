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Суонси – Лидс прогноз и ставки на матч 13 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Суонси - Лидс прогноз
Суонси Суонси
Чемпионшип Англия 13 фев 2024, 14:45 Суонси - Лидс
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Англия, Swansea, Swansea.com Stadium
Лидс Лидс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лидс
Коэф.: 1.56
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100%
1хБет 5.00
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Суонси в рамках 32-го тура Чемпионшипа на своём поле сыграет с Лидсом. Чего ждать от этого противостояния на "Liberty Stadium"? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Суонси

"Лебеди" проводят не самый лучший сезон в своей истории редко радуя поклонников хорошими результатами. Один из таких поединков был на минувших выходных, когда в выездном матче со счётом 1:0 был обыгран крепкий Халл. Забив уже на 11-й минуте поединка после точного удара форварда Лиама Каллена, "Джекс" уверенно довели матч до победы, переиграв оппонента по многим ключевым показателям. Эта победа позволила оторваться от группы команд, ведущих борьбу за выживание. На текущий момент Суонси занимает 16-ю строчку с 36 набранными очками. Добавим также, что в родных стенах «лебеди» в 15-ти поединках добыли всего 17 очков.

Лидс

Команда Даниеля Фарке мечтает о возвращении в элитный английский дивизион и делает всё возможное для этого. В рамках предыдущего тура «белые» разгромили на своём поле Ротерхэм со счётом 3:0. Счёт голам открыл в первом тайме Патрик Бэмфорд, а после перерыва дублем отметился голландец Крисенсио Саммервилл. Эта победа стала уже шестой кряду для Лидса в чемпионате. На текущий момент подопечные Даниеля Фарке занимают в турнирной таблице третью строчку, уступая идущему на втором месте Саутгемптону один балл. Отметим, что на выезде Лидс добыл две победы подряд, хотя перед этим проиграл в трёх встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Лидс дома разгромил «Джекс» со счётом 3:1
  • Эта победа стала третьей для «белых» в пяти крайних поединках этих команд
  • В трёх матчах из пяти последних проходили ставки на «Тотал больше 2.5» и «Обе забьют»

Суонси – Лидс прогноз

Букмекеры отдают преимущество в этом матче команде Даниеля Фарке. На победу «Лидс» коэффициент в районе 1.55. «Белые» находятся сейчас в отличной форме и не должны терять очки в противостоянии с соперником такого уровня. Наша ставка здесь «Победа Лидса» с коэффициентом 1.56.

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Прогноз на матч Победа Лидс
Коэф.: 1.56
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