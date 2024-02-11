Сент-Этьен – Труа прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.89 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Французская Лига 2 может стать перспективным рынком для ставок, по этой причине мы подготовили свой эксклюзивный прогноз на матч Сент-Этьен – Труа.

Сент-Этьен

Позади 23 тура, а Сент-Этьен занимает скромное 12-е место в турнирной таблице. Даже при таких раскладах можно мечтать о повышении в классе, отставание от топ-5 составляет 4 очка, при этом есть игра в запасе. В последнем туре команда уступила в гостях одному из аутсайдеров Дюнкерку – 0:1, хотя ничем не уступала сопернику. Упомянутое поражение стало вторым подряд, поэтому нужно быстрее надо закрывать неприятную серию.

Труа

Еще в прошлом сезоне Труа играл в элите французского футбола, а сейчас команда рискует вылететь со второго дивизиона. Клуб занимает скромное 16-е место, отрыв от зоны вылета составляет три очка. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Бордо со счетом 2:1, победный мяч был забит на 90+3 минуте. Команда выдала классный отрезок из пяти матчей, в которых удалось набрать 8 очков, при этом было всего одно поражение.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Противостояние первого круга выдалось напряженным, Сент-Этьен сумел вырвать выездную победу, благодаря голу на 90+3 минуте – 1:0.

Труа одержал всего одну выездную победу, при этом было 7 ничьих и 4 поражения.

Сент-Этьен не впечатляет дома, 4 победы, 5 поражений и 3 ничьи.

Сент-Этьен – Труа Прогноз

Обе команды не впечатляют стабильностью, хотя имеют турнирную мотивацию, на бумаге Сент-Этьен котируется фаворитом, что объясняется фактором своей арены. Труа в неплохой форме, поэтому может оказать серьезное сопротивление. Ожидаем от команд сложного матча, где не должно быть большого количества опасных моментов. Считаем проходимой ставку на тотал меньше 2,5 голов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram