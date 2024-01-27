Сельта – Жирона прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

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Программу воскресных игр Примеры откроют Сельта и Жирона, прогноз на матч этих соперников можно найти на страницах нашего ресурса.

Сельта

«Небесные» идут только 16-ми в чемпионате, продолжая борьбу за выживание, отрыв от опасной зоны составляет всего два очка. В последнем туре Сельта уступила на своем поле Реал Сосьедаду со счетом – 0:1, а потом этому же сопернику проиграла дома в четвертьфинале Кубка Испании – 1:2. Теперь все мысли должны быть заняты тем, чтоб остаться в сильнейшем испанском дивизионе. В игровом плане подопечные Рафы Бенитеса смотрятся не так уж и плохо.

Жирона

Главное открытие Испании этого сезона продолжает удивлять, команда идет второй в чемпионате, отставание от лидирующего Реала всего два очка, но отрыв от пятого места целых 11 очков, это дает возможность мечтать о Лиге Чемпионов. В последнем туре Жирона разгромила на своем поле Севилью со счетом 5:1, хет триком отметился Артем Довбик. Команда на днях тоже играла в Кубке Испании, где неожиданно уступила в гостях Мальорке со счетом 2:3, пострадав от своей самоуверенности. Это поражение стало лишь вторым в сезоне, но борьбу в турнире пришлось прекратить.

История очных противостояний

Противостояние первого круга выдалось сложным, Сельта в гостях сумела навязать борьбу сопернику, хорошо действуя в обороне, Жирона вырвала победу, забив единственный мяч в компенсированное время – 1:0.

Сельта – Жирона Прогноз

В данном противостоянии букмекеры не рискнули отдать кому-то преимущество, по своему стилю Сельта точно неудобна Жироне, так что стоит ждать игры на три результата двух мотивированных команд. Ничейный результат никого не устроит, поэтому футбол должен пройти на встречных курсах. Ставка на обмен забитыми мячами выглядит здесь приемлемой.

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