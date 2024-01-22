Сельта Виго – Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Сельта Виго – Реал Сосьедад, команды сыграют между собой 23 января, в четвертьфинале Кубка Короля.

Сельта Виго

«Кельты» проводят непростой сезон в Примере, где занимают только 16-ю строчку, отрыв от зоны вылета составляет всего два очка. Учитывая такие расклады, перед опытным Рафой Бенитесом и его подопечными стоит задача сохранить прописку в элитном дивизионе испанского футбола. В последнем туре Сельта уступила на своем поле, как раз Реал Сосьедаду со счетом 0:1. Кубок Испании пока является именно той реабилитацией за слабые результаты в чемпионате, хотя попадание в четвертьфинал пока нельзя считать подвигом.

Реал Сосьедад

У Реал Сосьедада дела явно лучше, чем у соперника, хотя до выполнения свои задач клуб не дотягивает, так как идет шестым, отставая от первого квартета на 6 очков. Победа над Сельтой в последнем туре, о которой мы уже говорили, стала очень важна в психологическом плане, ведь команда не побеждала в Примере в четырех встречах подряд. Кроме внутренней арены, Реал Сосьедад продолжает борьбу в Лиге Чемпионов, где в 1/8 финала сыграет против грозного ПСЖ.

История очных противостояний

Очные встречи этих клубов нечасто получаются результативными, в 5 из последних шести встреч забивалось меньше трех голов. Обратим внимание и на тот факт, что Реал Сосьедад не проигрывает «небесным» восемь встреч подряд, 6 побед и две ничьи.

Прогноз на матч Сельта Виго – Реал Сосьедад

Для обеих команд этот турнир очень важен, никто экономить силы здесь не будет. Генеральную репетицию к этой встрече соперники уже провели в чемпионате, пару дней назад, возможно здесь будет иной рисунок игры. Явного фаворита в данном противостоянии нет, мы рискнем поставить на победу гостей с нулевой форой, не исключаем здесь и овертайма.

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